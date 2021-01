PSL 2021: Schedule, start date for Pakistan Super League 2021

PSL 2021 will begin on Feb 20 in Karachi.

As is now pretty much a set tradition, Pakistan Super League (PSL) 2021 will be held between February and March this year.

Last year's PSL was an anomaly as it began in February but did not end until late in 2020 due to the months-long disruption caused by Covid-19.

Hopefully, the 2021 version of the tournament will go according to plan, with the tournament kicking off on Feb 20 and end on March 22.

All cricket events need a schedule, and PSL 2021 is no different. It's complete schedule and itinerary are listed below so you don't miss a single ball of any of the matches.

PSL 2021 schedule:

Sat, 20 Feb - Karachi Kings v Quetta Gladiators (N); NSK, Karachi

Sun, 21 Feb - Lahore Qalandars v Peshawar Zalmi (D); Islamabad United v Multan Sultans (N); both matches at NSK, Karachi

Mon, 22 Feb - Lahore Qalandars v Quetta Gladiators (N); NSK, Karachi

Tue, 23 Feb - Peshawar Zalmi v Multan Sultans (N); NSK, Karachi

Wed, 24 Feb - Karachi Kings v Islamabad United (N); NSK, Karachi

Fri, 26 Feb - Lahore Qalandars v Multan Sultans (D); Peshawar Zalmi v Quetta Gladiators (N); both matches at NSK, Karachi

Sat, 27 Feb - Karachi Kings v Multan Sultans (D); Peshawar Zalmi v Islamabad United (N); both matches at NSK, Karachi

Sun, Feb 28 - Karachi Kings v Lahore Qalandars (N); NSK, Karachi

Mon, 1 Mar - Islamabad United v Quetta Gladiators (N); NSK, Karachi

Wed, 3 Mar - Karachi Kings v Peshawar Zalmi (D); Quetta Gladiators v Multan Sultans (N); both matches at NSK, Karachi

Thu, 4 Mar - Lahore Qalandars v Islamabad United (N); NSK, Karachi

Fri, 5 Mar - Multan Sultans v Karachi Kings (N); NSK, Karachi

Sat, 6 Mar - Islamabad United v Quetta Gladiators (D); Peshawar Zalmi v Lahore Qalandars (N); NSK, Karachi

Sun, 7 Mar - Multan Sultans v Quetta Gladiators (D); Islamabad United v Karachi Kings (N); NSK, Karachi

Wed, 10 Mar - Peshawar Zalmi v Karachi Kings (N); GSL, Lahore

Thu, 11 Mar - Quetta Gladiators v Lahore Qalandars (N); GSL, Lahore

Fri, 12 Mar - Multan Sultans v Peshawar Zalmi (D); Islamabad United v Lahore Qalandars (N); both matches at GSL, Lahore

Sat 13 Mar - Quetta Gladiators v Karachi Kings (D); Multan Sultans v Islamabad United (N); both matches at GSL, Lahore

Sun, 14 Mar - Quetta Gladiators v Peshawar Zalmi (D); Lahore Qalandars v Karachi Kings (N); both matches at GSL, Lahore

Mon, 15 Mar - Islamabad United v Peshawar Zalmi (N); GSL, Lahore

Tue, 16 Mar - Multan Sultans v Lahore Qalandars (N); GSL, Lahore

Thu, 18 Mar - Qualifier (1 v 2) (N); GSL, Lahore

Fri, 19 Mar - Eliminator 1 (3 v 4) (N); GSL, Lahore

Sat, Mar 20 - Eliminator 2 (loser Qualifier v winner Eliminator 1) (N); GSL, Lahore

Mon, 22 Mar - Final (N), GSL, Lahore

PSL 2021: Schedule, start date for Pakistan Super League 2021