Pak vs Zim: Complete squads for ODI, T20I series 2020 in Rawalpindi, Lahore

Wednesday Oct 21, 2020
Pakistan and Zimbabwe are scheduled to face each other, first in an ODI series in Rawalpindi from October 30 and later in a T20I series in Lahore from November 7.
The hosts Pakistan have named a group of 22 cricketers as 'probables' for both the assignments, while the visiting African side has brought 20 players with it.
Below are the complete squads for both the sides:
Abdullah Shafique, Abid Ali, Babar Azam (captain), Fakhar Zaman, Haider Ali, Haris Sohail, Iftikhar Ahmed, Imam-ul-Haq, Khushdil Shah, Mohammad Hafeez, Mohammad Rizwan (wicketkeeper), Rohail Nazir (wicketkeeper), Imad Wasim, Shadab Khan (vice captain), Usman Qadir, Haris Rauf, Zafar Gohar, Fahim Ashraf, Mohamamad Hasnain, Musa Khan, Shaheen Afridi, Wahab Riaz
Faraz Akram, Ryan Burl, Brian Chari, Tendai Chatara, Chamu Chibhabha, Elton Chigumbura, Tendai Chisoro, Craig Ervine, Tinashe Kamunhukamwe, Wesley Madhevere, Wellington Masakadza, Carl Mumba, Richmond Mutumbami, Richard Ngarava, Sikandar Raza, Milton Shumba, Brendan Taylor, Donald Tiripano, Sean Williams, Blessing Muzarabani
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