President's Trophy Grade-II Gold to kick off on Tuesday

Sahir Associates players celebrate winning the President's Trophy Grade-II title after defeating MIT Solutions in the final at the Abbottabad Cricket Stadium on June 1, 2025. — PCB

LAHORE: The Pakistan Cricket Board (PCB) on Monday announced the complete schedule of the President's Trophy Grade-II Gold, which is set to be played across Abbottabad, Haripur, Islamabad and Rawalpindi from May 12 to June 21.

According to the cricket board, the tournament serves as the qualification pathway for the first-class President's Trophy Grade-I and List-A President's Cup and has been split into two tiers – Gold and Silver – for the first time.

The Gold tier of the President's Trophy Grade-II will feature 14 top-ranked of the 27 teams from the previous edition, which are divided into two pools of seven.

Pool A features Eshaal Associates, JDW Sugar Mills, MIT Solutions, PHA Rawalpindi, Railways, Ahmed Glass and Kingsmen Academy, while Pool B is comprised of Higher Education Commission (HEC), Kingsmen, Wing 999 Sports, Ghani Institute, Sardar Group, Port Qasim and Vital Tea.

The matches of Pool A will take place at Railway Cricket Stadium, Haripur, Abbottabad Cricket Stadium and National Cricket Ground in Islamabad, while the Diamond Cricket Ground in Islamabad, Shoaib Akhtar Cricket Stadium in Rawalpindi and Marghzar Cricket Ground in Islamabad will host Pool B matches.

Each team will play a total of six non-first-class three-day matches in their pool before the top two teams from each group will advance into the semi-finals, set to be played simultaneously from June 14 to 16.

The four-day final of the 14-team tournament will be played from June 18 to 21, while the venues for the three knockout fixtures are yet to be finalised.

The winning team of the President's Trophy Grade-II Gold will be awarded a cash prize of Rs5 million, while the runners-up will take home Rs2.5 million.

President's Trophy Grade-II (Gold) 2025-26 schedule



Pool A

First Round (May 12-14):

Eshaal Associates vs JDW Sugar Mills at Railway Cricket Stadium in Haripur

MTI Solutions vs PHA Rawalpindi at Abbottabad Cricket Stadium in Abbottabad

Railways vs Ahmed Glass at National Cricket Ground in Islamabad

Second Round (May 16-18):

Eshaal Associates vs PHA Rawalpindi at National Cricket Ground in Islamabad

JDW Sugar Mills vs MTI Solutions at Abbottabad Cricket Stadium in Abbottabad

Ahmed Glass vs Kingsmen Academy at Railway Cricket Stadium in Haripur

Third Round (May 20-22):

Eshaal Associates vs Railways at Abbottabad Cricket Stadium in Abbottabad

JDW Sugar Mills vs Ahmed Glass at Railway Cricket Stadium in Haripur

PHA Rawalpindi vs Kingsmen Academy at National Cricket Ground in Islamabad

Fourth Round (May 24-26):

Eshaal Associates vs Ahmed Glass at Abbottabad Cricket Stadium in Abbottabad

JDW Sugar Mills vs Railways at National Cricket Ground in Islamabad

MTI Solutions vs Kingsmen Academy at Railway Cricket Stadium in Haripur

Fifth Round (June 1-3):

Eshaal Associates vs Kingsmen Academy at National Cricket Ground in Islamabad

MTI Solutions vs Railways at Railway Cricket Stadium in Haripur

PHA Rawalpindi vs Ahmed Glass at Abbottabad Cricket Stadium in Abbottabad

Sixth Round (June 5-7):

JDW Sugar Mills vs Kingsmen Academy at Abbottabad Cricket Stadium in Abbottabad

MTI Solutions vs Ahmed Glass at National Cricket Ground in Islamabad

Railways vs PHA Rawalpindi at Railway Cricket Stadium in Haripur

Seventh Round (June 9-11):

Eshaal Associates vs MTI Solutions at National Cricket Ground in Islamabad

JDW Sugar Mills vs PHA Rawalpindi at Railway Cricket Stadium in Haripur

Railways vs Kingsmen Academy at Abbottabad Cricket Stadium in Abbottabad

Pool B

First Round (May 12-14):

HEC vs Kingsmen at Diamond Cricket Ground in Islamabad

Wing 999 Sports vs Ghani Institute at Shoaib Akhtar Stadium (KRL) in Rawalpindi

Sardar Group vs Port Qasim at Marghazar Cricket Ground in Islamabad

Second Round (May 16-18):

HEC vs Ghani Institute at Marghazar Cricket Ground in Islamabad

Kingsmen vs Wing 999 Sports at Shoaib Akhtar Stadium (KRL) in Rawalpindi

Port Qasim vs Vital Tea at Diamond Cricket Ground in Islamabad

Third Round (May 20-22):

HEC vs Sardar Group at Shoaib Akhtar Stadium (KRL) in Rawalpindi

Kingsmen vs Port Qasim at Diamond Cricket Ground in Islamabad

Ghani Institute vs Vital Tea at Marghazar Cricket Ground in Islamabad

Fourth Round (May 24-26):

HEC vs Port Qasim at Shoaib Akhtar Stadium (KRL) in Rawalpindi

Kingsmen vs Sardar Group at Marghazar Cricket Ground in Islamabad

Wing 999 Sports vs Vital Tea at Diamond Cricket Ground in Islamabad

Fifth Round (June 1-3):

HEC vs Vital Tea at Marghazar Cricket Ground in Islamabad

Wing 999 Sports vs Sardar Group at Diamond Cricket Ground in Islamabad

Ghani Institute vs Port Qasim at Shoaib Akhtar Stadium (KRL) in Rawalpindi

Sixth Round (June 5-7):

Kingsmen vs Vital Tea at Shoaib Akhtar Stadium (KRL) in Rawalpindi

Wing 999 Sports vs Port Qasim at Diamond Cricket Ground in Islamabad

Sardar Group vs Ghani Institute at Marghazar Cricket Ground in Islamabad

Seventh Round (June 9-11 ):

HEC vs Wing 999 Sports at Marghazar Cricket Ground in Islamabad

Kingsmen vs Ghani Institute at Diamond Cricket Ground in Islamabad

Sardar Group vs Vital Tea at Shoaib Akhtar Stadium (KRL) in Rawalpindi

Semi-finals (June 14-16):

Team 1 of Pool A vs Team 2 of Pool B at TBC

Team 1 of Pool B vs Team 2 of Pool A at TBC

Final (June 18-21):

TBC vs TBC at TBC