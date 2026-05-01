Islamabad United vs Hyderabad Kingsmen Live Score, PSL 11, IU vs HK today Eliminator 2

LAHORE: The Eliminator 2 of the Pakistan Super League (PSL) 11 is being played between former champions Islamabad United and tournament debutants Hyderabad Kingsmen at the Gaddafi Stadium on Friday.
Both sides have met twice in PSL 11, with United and Kingsmen level at 1-1 in the head-to-head record.
Playing XIs
Islamabad United: Devon Conway (wk), Sameer Minhas, Mohsin Riaz, Shadab Khan (c), Mark Chapman, Haider Ali, Faheem Ashraf, Chris Green, Imad Wasim, Mohammad Hasnain and Richard Gleeson.
Hyderabad Kingsmen: Maaz Sadaqat, Marnus Labuschagne (c), Saim Ayub, Usman Khan (wk), Kusal Perera, Glenn Maxwell, Irfan Niazi, Hassan Khan, Hunain Shah, Mohammad Ali and Akif Javed.
