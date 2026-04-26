Islamabad United vs Multan Sultans Live Score, PSL 11, IU vs MS Match 40

KARACHI: The 40th match of Pakistan Super League (PSL) 11 will be played between three-time champions Islamabad United and Multan Sultans here at the National Bank Stadium on Sunday.
Historically, the two teams have faced each other 19 times in the PSL, and three-time champions United hold a slight advantage with 10 wins, while Sultans have nine victories to their name.
Squads
Islamabad United: Shadab Khan (c), Salman Irshad, Andries Gous, Devon Conway, Faheem Ashraf, Mehran Mumtaz, Mark Chapman, Nisar Ahmed, Mir Hamza Sajjad, Sameen Gul, Sameer Minhas, Imad Wasim, Richard Gleeson, Haider Ali, Mohammad Hasnain, Dipendra Singh Airee, Mohammad Faiq, Mohsin Riaz, Chris Green and Mohammad Salman Mirza.
Multan Sultans: Ashton Turner (c), Shan Masood (vc), Mohammad Nawaz, Shehzad Gul, Faisal Akram, Imran Randhawa, Arafat Minhas, Sahibzada Farhan, Steve Smith, Peter Siddle, Tabraiz Shamsi, Lachlan Shaw, Delano Potgieter, Josh Philippe, Momin Qamar, Muhammad Awais Zafar, Muhammad Shahzad, Arshad Iqbal, Mohammad Wasim Jnr, Muhammad Ismail and Atizaz Habib Khan.
Comments