RawalPindiz vs Islamabad United Live Score, PSL 11, RP vs IU Match 34

RawalPindiz remain winless after eight straight defeats in the tournament so far

By Web Desk
April 23, 2026
The collage of photos features RawalPindiz captain Mohammad Rizwan (left) and Islamabad United's Shadab Khan. - PSL

KARACHI: The 34th match of Pakistan Super League (PSL) 11 will be played between tournament debutants RawalPindiz and former champions Islamabad United at the National Bank Stadium on Thursday.

Historically, the two sides have faced each other once in the ongoing edition, with the three-time champions United securing victory over Pindiz.

Squads

RawalPindiz: Mohammad Rizwan (c), Sam Billings, Jalat Khan, Yasir Khan, Naseem Shah, Rishad Hossain, Daryl Mitchell, Mohammad Amir, Abdullah Fazal, Amad Butt, Dian Forrestor, Asif Afridi, Kamran Ghulam, Razaullah, Mohammad Amir Khan, Shahzaib Khan, Cole McConchie, Usman Khawaja and Saad Masood.

Islamabad United: Shadab Khan (c), Salman Irshad, Andries Gous, Devon Conway, Faheem Ashraf, Mehran Mumtaz, Mark Chapman, Nisar Ahmed, Mir Hamza Sajjad, Sameen Gul, Sameer Minhas, Imad Wasim, Richard Gleeson, Haider Ali, Mohammad Hasnain, Dipendra Singh Airee, Mohammad Faiq, Mohsin Riaz, Chris Green and Mohammad Salman Mirza.

More From Cricket Leagues