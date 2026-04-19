Karachi Kings vs Multan Sultans Live Score, PSL 11, KK vs MS Match 28

KARACHI: The 28th match of Pakistan Super League (PSL) 11 will be played between former champions Karachi Kings and Multan Sultans at the National Bank Stadium on Sunday.
Historically, both sides have faced each other 17 times in PSL history, with the Kings leading 8-7, while two matches ended in no result.
Squads
Karachi Kings: David Warner (c), Hasan Ali, Mohammad Abbas Afridi, Khushdil Shah, Saad Baig, Moeen Ali, Azam Khan, Salman Ali Agha, Shahid Aziz, Mir Hamza, Adam Zampa, Hamza Sohail, Aqib Ilyas, Jason Roy, Haroon Arshad, Reeza Hendricks, Ihsanullah and Rizwanullah.
Multan Sultans: Ashton Turner (c), Shan Masood (vc), Mohammad Nawaz, Shehzad Gul, Faisal Akram, Imran Randhawa, Arafat Minhas, Sahibzada Farhan, Steve Smith, Peter Siddle, Tabraiz Shamsi, Lachlan Shaw, Delano Potgieter, Josh Philippe, Momin Qamar, Muhammad Awais Zafar, Muhammad Shahzad, Arshad Iqbal, Mohammad Wasim Jnr, Muhammad Ismail and Atizaz Habib Khan.
Comments