Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators Live Score, PSL 11, LQ vs QG Match 26

KARACHI: The 26th match of Pakistan Super League (PSL) 11 will be played between former champions Lahore Qalandars and Quetta Gladiators at the National Bank Stadium on Friday.
Historically, the two sides have met 21 times, with the Qalandars leading 11–9, while one match ended with no result.
Squads
Lahore Qalandars: Shaheen Shah Afridi (c), Abdullah Shafique, Sikandar Raza, Mohammad Naeem, Mustafizur Rahman, Haris Rauf, Usama Mir, Fakhar Zaman, Ubaid Shah, Haseebullah, Mohammad Farooq, Daniel Sams, Charith Asalanka, Asif Ali, Tayyab Tahir, Dunith Wellalage, Rubin Hermann, Maaz Khan, Ryan Burl and Shahab Khan.
Quetta Gladiators: Saud Shakeel (c), Abrar Ahmed, Usman Tariq, Hasan Nawaz, Shamyl Hussain, Alzarri Joseph, Rilee Rossouw, Ahmed Daniyal, Jahanzaib Sultan, Jahandad Khan, Khawaja Mohammad Nafay, Khan Zeb, Bismillah Khan, Saqib Khan, Ahsaan Ali, Brett Hampton, Sam Harper, Dinesh Chandimal, Ben McDermott and Tom Curran.
Comments