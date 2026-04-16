Hyderabad Kingsmen vs RawalPindiz Live Score, PSL 11, HK vs RP Match 24

Pindiz are yet to register a win in PSL 11 while Kingsmen are on a two match winning streak

By Web Desk
April 16, 2026
This collage of photos features Hyderabad Kingsmen captain Marnus Labuschagne (left) and RawalPindiz captain Mohammad Rizwan. - PSL

KARACHI: The 24th match of Pakistan Super League (PSL) 11 will be played between tournament debutants Hyderabad Kingsmen and RawalPindiz at the National Bank Stadium on Thursday.

It will be the first-ever meeting between the two sides in PSL history.

Squads

Hyderabad Kingsmen: Marnus Labuschagne (c), Hassan Khan (vc), Usman Khan, Akif Javed, Maaz Sadaqat, Saim Ayub, Mohammad Ali, Kusal Perera, Muhammad Irfan Khan, Shayan Jahangir, Glenn Maxwell, Hammad Azam, Riley Meredith, Sharjeel Khan, Asif Mehmood, Hunain Shah, Rizwan Mehmood, Saad Ali, Tayyab Arif, Maheesh Theekshana and Ahmed Hussain.

RawalPindiz: Mohammad Rizwan (c), Sam Billings, Jalat Khan, Yasir Khan, Mubasir Khan, Rishad Hossain, Daryl Mitchell, Mohammad Amir, Abdullah Fazal, Amad Butt, Dian Forrestor, Asif Afridi, Kamran Ghulam, Razaullah, Mohammad Amir Khan, Shahzaib Khan, Cole McConchie, Usman Khawaja, Ben Sears and Saad Masood.

Comments

LATEST NEWS
