Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators Live Score, PSL 11, PZ vs QG Match 23

KARACHI: The 23rd match of Pakistan Super League (PSL) 11 will be played between former champions Peshawar Zalmi and Quetta Gladiators at the National Bank Stadium on Wednesday.
Historically, both sides have faced each other 26 times, with Zalmi leading with 13 wins, followed by the Gladiators with 12, while one match has ended in no result.
Playing XIs
Quetta Gladiators: Shamyl Hussain, Saud Shakeel (c), Rilee Rossouw, Hassan Nawaz, Khawaja Nafay (wk), Tom Curran, Jahandad Khan, Ahsan Ali, Alzarri Joseph, Abrar Ahmed and Usman Tariq.
Peshawar Zalmi: Babar Azam (c), Mohammad Haris, Kusal Mendis (wk), Farhan Yousuf, Michael Bracewell, Iftikhar Ahmed, Abdul Samad, Aeron Hardie, Sufiyan Muqeem, Mohammad Basit Ali and Ali Raza.
Comments