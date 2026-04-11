Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen Live Score, PSL 11, KK vs HK Match 20

Fixture marks first-ever meeting between Kings and Kingsmen

By Web Desk
April 11, 2026
This collage of pictures shows Karachi Kings captain David Warner (left) and Hyderabad Kingsmen's Marnus Labuschagne. — PCB

KARACHI: The 20th match of Pakistan Super League (PSL) 11 is being played between home side Karachi Kings and Hyderabad Kinsmen here at the National Bank Stadium on Saturday.

The upcoming fixture marks first-ever meeting between the 2020 champions and Kingsmen as the latter are making their maiden appearance in the PSL.

Playing XIs

Hyderabad Kingsmen: Saim Ayub, Maaz Sadaqat, Marnus Labuschagne (c), Usman Khan (wk), Kusal Perera, Glenn Maxwell, Muhammad Irfan Khan, Hassan Khan, Hunain Shah, Akif Javed and Mohammad Ali.

Karach Kings: Reeza Hendricks, Muhammad Waseem, Salman Ali Agha, Saad Baig, Moeen Ali (c), Khushdil Shah, Azam Khan (wk), Abbas Afridi, Hasan Ali, Adam Zampa and Ihsanullah.

