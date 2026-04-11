Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars Live Score, PSL 11, LQ vs PZ Match 19

KARACHI: The 19th match of Pakistan Super League (PSL) 11 will be played between defending champions Lahore Qalandars and Peshawar Zalmi at the National Bank Stadium on Saturday.
Historically, both sides have faced each other 21 times in PSL history, with Zalmi leading 11–9 in head-to-head encounters.
Squads
Lahore Qalandars: Shaheen Shah Afridi (c), Abdullah Shafique, Sikandar Raza, Mohammad Naeem, Mustafizur Rahman, Haris Rauf, Usama Mir, Fakhar Zaman, Ubaid Shah, Haseebullah, Mohammad Farooq, Daniel Sams, Parvez Hussain Emon, Asif Ali, Tayyab Tahir, Dunith Wellalage, Rubin Hermann, Maaz Khan, Ryan Burl and Shahab Khan.
Peshawar Zalmi: Babar Azam (c), Sufiyan Muqeem, Abdul Samad, Ali Raza, Aaron Hardie, Aamir Jamal, Khurram Shahzad, Mohammad Haris, Khalid Usman, Abdul Subhan, Tanzid Hasan, Michael Bracewell, Kusal Mendis, Iftikhar Ahmed, Nahid Rana, Kashif Ali, Shahnawaz Dahani, Farhan Yousuf, Brian Bennett, Mohammad Basit and Shoriful Islam.
