Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi Live Score, PSL 11, HK vs PZ Match 15

KARACHI: The 15th match of the Pakistan Super League (PSL) 11 will be played between tournament debutants Hyderabad Kingsmen and former champions Peshawar Zalmi at the National Bank Stadium on Wednesday.
This will be the first time both Kingsmen and Zalmi face each other in the PSL.
Squads
Hyderabad Kingsmen: Marnus Labuschagne (c), Hassan Khan (vc), Usman Khan, Akif Javed, Maaz Sadaqat, Saim Ayub, Mohammad Ali, Kusal Perera, Muhammad Irfan Khan, Shayan Jahangir, Glenn Maxwell, Hammad Azam, Riley Meredith, Sharjeel Khan, Asif Mehmood, Hunain Shah, Rizwan Mehmood, Saad Ali, Tayyab Arif, Maheesh Theekshana and Ahmed Hussain.
Peshawar Zalmi: Babar Azam (c), Sufiyan Muqeem, Abdul Samad, Ali Raza, Aaron Hardie, Aamir Jamal, Khurram Shahzad, Mohammad Haris, Khalid Usman, Abdul Subhan, Tanzid Hasan, Michael Bracewell, Kusal Mendis, Iftikhar Ahmed, Nahid Rana, Kashif Ali, Shahnawaz Dahani, Farhan Yousuf, Brian Bennett, Mohammad Basit and Shoriful Islam.
