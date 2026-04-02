Karachi Kings vs RawalPindiz Live Score, PSL 11, KK vs RP Match 10

Fixture marks first-ever meeting between Kings and Pindiz

By Web Desk
April 02, 2026
The collage of photos features Karachi Kings captain David Warner (left) and Rawalpindi’s Mohammad Rizwan. — PSL

LAHORE: The 10th match of the Pakistan Super League (PSL) 11 was played between former champions Karachi Kings and Rawalpindi at Gaddafi Stadium on Thursday.

The recently-concluded fixture marked first-ever meeting between Kings and Pindiz.

Playing XIs

Karachi Kings: David Warner (c), Muhammad Waseem, Salman Ali Agha, Saad Baig, Moeen Ali, Khushdil Shah, Azam Khan (wk), Abbas Afridi, Hasan Ali, Adam Zampa and Mir Hamza.

RawalPindiz: Mohammad Rizwan (c & wk), Yasir Khan, Kamran Ghulam, Sam Billings, Daryl Mitchell, Abdullah Fazal, Cole McConchie, Rishad Hossain, Naseem Shah, Mohammad Amir and Mohammad Amir Khan.

