Islamabad United vs Peshawar Zalmi Live Score, PSL 11, IU vs PZ Match 07

United and Zalmi meet in PSL 27th time both with 13 wins each

March 31, 2026
The collage of photos features Islamabad United captain Shadab Khan (left) and Peshawar Zalmi captain Babar Azam. — PSL

LAHORE: The seventh match of the Pakistan Super League (PSL) 11 will see former champions Islamabad United take on Peshawar Zalmi at the Gaddafi Stadium on Tuesday.

Historically, United and Zalmi have faced each other 26 times in PSL history, with both teams evenly matched on 13 wins each.

Squads

Islamabad United: Shadab Khan (c), Salman Irshad, Andries Gous, Devon Conway, Faheem Ashraf, Mehran Mumtaz, Mark Chapman, Nisar Ahmed, Mir Hamza Sajjad, Sameen Gul, Sameer Minhas, Imad Wasim, Richard Gleeson, Haider Ali, Mohammad Hasnain, Dipendra Singh Airee, Mohammad Faiq, Mohsin Riaz, Chris Green and Mohammad Salman Mirza.

Peshawar Zalmi: Babar Azam (c), Sufiyan Muqeem, Abdul Samad, Ali Raza, Aaron Hardie, Aamir Jamal, Khurram Shahzad, Mohammad Haris, Khalid Usman, Abdul Subhan, Tanzid Hasan, Michael Bracewell, Kusal Mendis, Iftikhar Ahmed, Nahid Rana, Kashif Ali, Shahnawaz Dahani, Farhan Yousuf, Brian Bennett, Mohammad Basit and Shoriful Islam.

