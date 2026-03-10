PCB unveils complete match schedule of PSL 11

LAHORE: The Pakistan Cricket Board (PCB) on Tuesday announced the highly anticipated match schedule of the Pakistan Super League (PSL) 11, slated to run from March 26 to May 3.
The historic 11th edition of the marquee league will see eight teams, including two new entrants, Pindiz and Hyderabad Houston Kingsmen, competing across 44 matches in the 39-day event.
The tournament will get underway with defending champions Lahore Qalandars locking horns with Hyderabad Houston Kingsmen at their home ground on March 26.
As per the recently unveiled schedule, each team will play a total of 10 matches, with the top four qualifying for the playoffs, comprising Qualifier 1, Eliminator, Qualifier 2, followed by the final, scheduled to be played at the Gaddafi Stadium here on May 3.
Furthermore, the PCB has also allotted a reserve day for the final on May 4.
The PSL 11 will also feature six double-headers, out of which three will be played at the Gaddafi Stadium.
The landmark 11th edition will be played across six venues in Pakistan, with Faisalabad and Peshawar to host PSL matches for the first time, joining Karachi, Lahore, Multan, Peshawar and Rawalpindi.
Among the six venues, Lahore's Gaddafi Stadium will host the most number of matches (15), followed by Rawalpindi Cricket Stadium with 11, while Faisalabad's Iqbal Stadium will host seven.
The iconic National Bank Stadium in Karachi will host six matches, while four matches will be played at the Multan Cricket Stadium. Peshawar's Imran Khan Cricket Stadium to host one match – a day fixture between home side Peshawar Zalmi and Pindiz on March 28.
PSL 11 match schedule
March 26 – Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen at Gaddafi Stadium, Lahore
March 27 – Quetta Gladiators vs Karachi Kings at Gaddafi Stadium, Lahore
March 28 – Peshawar Zalmi vs Rawalpindi Pindiz at Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar
March 28 – Multan Sultans vs Islamabad United at Gaddafi Stadium, Lahore
March 29 – Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen at Gaddafi Stadium, Lahore
March 29 – Lahore Qalandars vs Karachi Kings at Gaddafi Stadium, Lahore
March 31 – Islamabad United vs Peshawar Zalmi at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
April 1 – Multan Sultans vs Hyderabad Kingsmen at Multan Cricket Stadium, Multan
April 2 – Islamabad United vs Quetta Gladiators at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
April 2 – Rawalpindi Pindiz vs Karachi Kings at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
April 3 – Multan Sultans vs Lahore Qalandars at Multan Cricket Stadium, Multan
April 4 – Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
April 5 – Multan Sultans vs Quetta Gladiators at Multan Cricket Stadium, Multan
April 6 – Multan Sultans vs Rawalpindi Pindiz at Multan Cricket Stadium, Multan
April 8 – Hyderabad Kingsmen vs Peshawar Zalmi at National Bank Stadium, Karachi
April 9 – Lahore Qalandars vs Islamabad United at Iqbal Stadium, Faisalabad
April 9 – Karachi Kings vs Peshawar Zalmi at National Bank Stadium, Karachi
April 10 – Quetta Gladiators vs Rawalpindi Pindiz at National Bank Stadium, Karachi
April 11 – Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars at Iqbal Stadium, Faisalabad
April 11 – Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen at National Bank Stadium, Karachi
April 12 – Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United at National Bank Stadium, Karachi
April 13 – Peshawar Zalmi vs Multan Sultans at Iqbal Stadium, Faisalabad
April 15 – Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators at Iqbal Stadium, Faisalabad
April 16 – Hyderabad Kingsmen vs Rawalpindi Pindiz at Iqbal Stadium, Faisalabad
April 16 – Karachi Kings vs Islamabad United at National Bank Stadium, Karachi
April 17 – Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators at Iqbal Stadium, Faisalabad
April 18 – Lahore Qalandars vs Rawalpindi Pindiz at Iqbal Stadium, Faisalabad
April 19 – Multan Sultans vs Karachi Kings at Gaddafi Stadium, Lahore
April 19 – Quetta Gladiators vs Hyderabad Kingsmen at Gaddafi Stadium, Lahore
April 21 – Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators at Gaddafi Stadium, Lahore
April 21 – Rawalpindi Pindiz vs Multan Sultans at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
April 22 – Karachi Kings vs Hyderabad Kingsmen at Gaddafi Stadium, Lahore
April 22 – Peshawar Zalmi vs Multan Sultans at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
April 23 – Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
April 23 – Lahore Qalandars vs Karachi Kings at Gaddafi Stadium, Lahore
April 24 – Islamabad United vs Peshawar Zalmi at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
April 25 – Quetta Gladiators vs Karachi Kings at Gaddafi Stadium, Lahore
April 25 – Lahore Qalandars vs Hyderabad Kingsmen at Gaddafi Stadium, Lahore
April 26 – Rawalpindi Pindiz vs Peshawar Zalmi at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
April 26 – Islamabad United vs Multan Sultans at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
April 28 – Qualifier at Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi
April 29 – Eliminator 1 at Gaddafi Stadium, Lahore
May 1 – Eliminator 2 at Gaddafi Stadium, Lahore
May 3 – Final at Gaddafi Stadium, Lahore
