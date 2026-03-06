Trophy for National T20 Cup 2026 unveiled

PESHAWAR: The glittering trophy for the highly anticipated National T20 Cup 2026 was unveiled here at the Imran Khan Cricket Stadium on Friday.
According to the details, the silverware was unveiled by the captains of the 10 participating teams – Abbottabad, Bahawalpur, Faisalabad, Karachi Whites, Karachi Blues, Lahore Blues, Lahore Whites, Multan, Peshawar and Sialkot.
Following the unveiling, the captains also posed with the silverware for which they will be competing in the 12-day tournament, scheduled to run from March 7 to 18.
The participating teams are divided into two groups of five, with Group A featuring Lahore Whites, Peshawar, Faisalabad, Karachi Whites and Bahawalpur, while Group B consists of defending champions Lahore Blues, Sialkot, Multan, Abbottabad and Karachi Blues.
The domestic tournament will get underway with a double-header between Lahore Whites and Peshawar, followed by Faisalabad versus Karachi Whites, respectively, on Saturday.
Karachi Blues and Bahawalpur secured their spots in the main event by reaching the final of the 10-team qualifier held in Lahore from 14 to 24 February.
Bahawalpur topped their group with three wins from four matches and defeated Karachi Blues in the final by 59 runs. Karachi Blues, meanwhile, won all four of their group matches but fell short in the final.
Earlier today, the Pakistan Cricket Board (PCB) also unveiled the commentary panel for the National T20 Cup, featuring former cricketers Salman Butt and Aiman Anwar, who will be joined by Ali Younis, Shah Faisal, Raja Asad and Imranullah.
Abbottabad
Khalid Usman (captain), Afaq Ahmed, Ahmed Khan, Arshad Iqbal, Atizaz Habib Khan, Fayyaz Khan, Kamran Ghulam, Khushdil Shah (Guest), Mohammad Mohsin Khan, Razaullah, Sajjad Ali (wk), Shadab Khan (Guest), Shahab Khan and Shahzaib Khan (U21).
Reserves: Hamid Ali, Adil Naz, Fakhar Zaman, Afaq Khan and Riazullah (U21).
Bahawalpur
Muhammad Imran (captain), Ali Shabbir (U21), Daniyal Hussain Rajput (Guest), Mohammad Faizan Zafar, Haider Ali (Guest), Hasnain Majid (U21), Khaqan Basheer, Mohammad Akram (wk), Mohammad Azab, Mohammad Basit, Mohammad Junaid, Muhammad Sarwar Afridi (Guest), Mohammad Sudais, Mohammad Umair and Saad Khan (Guest).
Reserves: Ali Hamza Waseem, Aoun Shahzad, Mohammad Faizan (U21), Amjad Ali and Gulfam Aziz.
Faisalabad
Muhammad Irfan Khan (captain), Ahmad Safi Abdullah, Afaq Afridi (Guest), Asif Ali, Asim Ali Nasir (wk), Atiq-ur-Rehman, Daniyal Ali Khan (U21), Faham-ul-Haq (U21), Khurram Shahzad, Mohammad Faizan, Mohammad Zeeshan (U21), Momin Qamar (U21), Mubasir Khan (Guest), Muhammad Awais Zafar and Zaman Khan (Guest).
Reserves: Mudassir Zunair, Ali Shan, Ali Asfand, Taimur Sultan and Shehzad Gul.
Karachi Whites
Saud Shakeel (captain), Abdullah Fazal, Arif Yaqoob, Danish Aziz, Haroon Arshad (U21), Khawaja Mohammad Nafay (wk), Mohammad Asghar, Muhammad Hamza Sohail, Muhammad Umar, Omair Bin Yousuf, Rizwanullah, Saifullah Bangash (wk), Saim Ayub, Saqib Khan and Shan Masood.
Reserves: Asadullah Hamza, Muhammad Tariq Khan, Sohail Khan (wk), Mir Hamza and Huzaifa Ahsan.
Karachi Blues
Rameez Aziz (captain), Ahsan Ali, Asad Akhtar, Jahandad Khan (Guest), Jahanzaib Sultan, Khalil Ahmed (Guest), Mehran Mumtaz (Guest), Mohammad Taha, Muhammad Usman Raheem, Rehman Ghani, Saad Baig (wk), Shahnawaz Dahani (Guest), Syed Shah Raza Naqvi, Usman Khan and Wahaj Riaz.
Reserves: Aarish Ali Khan, Raza Chandio, Mohammad Makki, Niqab Shafiq and Huzaifa Munir.
Lahore Blues
Saad Nasim (captain), Abdullah Asif (U21), Ahmed Bashir, Ali Hassan Baloch (U21), Ali Razzaq, Asadullah, Attyab Ahmed, Hamza Zahoor (wk), Hunain Shah, Imran Butt, Mohammad Rizwan, Nisar Ahmed, Qasim Akram, Shahid Aziz (Guest) and Umar Siddiq.
Reserves: Hammad Butt, Shahrukh Ali, Khawaja Mohammad Abdullah (wk), Mohammad Ahsan and Abubakar (U21).
Lahore Whites
Aamir Jamal (captain), Ahmed Daniyal, Ali Raza, Ali Shahid Butt, Babar Azam, Farhan Yousuf (U21), Imran Dogar, Junaid Ali (wk), Kamran Afzal, Mohammad Faiq, Muhammad Akhlaq, Mohammad Mohsin, Mohammad Rameez Jnr, Muhammad Saleem, Mohammad Salman, Naseem Shah, Samama Riaz, Tayyab Tahir and Ubaid Shah.
Reserves: Hamza Nawaz (U21), Muhammad Arsalan (U21), Usama Tariq, Zahid Khan and Zian Bin Farooq (wk).
Multan
Imam-ul-Haq (captain), Aamir Yamin, Ali Majid, Ali Usman, Arafat Minhas, Bismillah Khan (Guest, wk), Hasan Hafeez, Mohammad Ismail (U21), Mohammad Naeem (Guest), Muhammad Shahzad, Moheer Saeed, Sameer Minhas, Sharoon Siraj, Sirajuddin, Waseem Akram Jnr and Zain Abbas.
Reserves: Uzair Mumtaz, Abdul Wahab (U21), Mohammad Shan (U21), Saim Ayaz and Alam Zaib Khan (wk).
Peshawar
Iftikhar Ahmed (captain), Ahmed Hussain (U21), Azam Khan, Ihsanullah, Israrullah, Mohammad Abbas Afridi, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz (Guest), Mohammad Shoaib (U21), Mohammad Imran Jnr, Nabi Gul, Sajid Khan, Usman Tariq, Waqar Ahmed and Yasir Khan.
Reserves: Nizar Ali, Muhammad Amir Khan, Abuzar Tariq and Muhammad Amir Barki.
Sialkot
Usama Mir (captain), Abdullah Shafique, Ahmad Hassan, Ahsan Hafeez Bhatti, Ali Afzal (wk), Athar Mehmood, Azan Awais, Hamza Nazar, Hasan Nawaz, Khawaja Arham, Mirza Tahir Baig, Mohsin Riaz (wk), Mohammad Ali, Saeed Ali, Shoaib Akhtar Jnr, Sufyan Moqim and Tayyab Arif.
Reserves: Aashir Mehmood, Mohammad Hurraira, Shahzad Bhatti, Abdul Subhan, Awais Ali and Afzaal Manzoor.
