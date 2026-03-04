PCB announces schedule, squads for National T20 Cup 2026

LAHORE: The Pakistan Cricket Board (PCB) has confirmed that the National T20 Cup 2026 will commence on Saturday, 7 March, with the semi-finals and final scheduled for 17 and 18 March, respectively.
The tournament will feature 23 matches at the Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar, which previously hosted nine Quaid-e-Azam Trophy matches in October and November 2025.
The competition will see 10 regional teams compete: Abbottabad, Bahawalpur, Faisalabad, Peshawar, Karachi Whites, Karachi Blues, Lahore Blues, Lahore Whites, Multan and Sialkot.
The teams have been divided into two groups, with Group A consisting of Lahore Whites, Peshawar, Faisalabad, Karachi Whites, and Bahawalpur, while Group B includes defending champions Lahore Blues, Sialkot, Multan, Abbottabad and Karachi Blues.
The top two teams from each group will advance to the semi-finals.
During the group stage, two matches will be played each day from 7 to 16 March, with the first match starting at 4:15 PM PKT and the second at 9:15 PM PKT. The final will begin at 8:00 PM PKT, with the coin toss scheduled for 7:30 PM.
Squads
Abbottabad
Khalid Usman (captain), Afaq Ahmed, Ahmed Khan, Arshad Iqbal, Atizaz Habib Khan, Fayyaz Khan, Kamran Ghulam, Khushdil Shah (Guest), Mohammad Wasim Jnr (Guest), Mohammad Mohsin Khan, Razaullah, Sajjad Ali (wk), Shadab Khan (Guest), Shahab Khan and Shahzaib Khan (U21).
Reserves: Hamid Ali, Adil Naz, Fakhar Zaman, Afaq Khan and Riazullah (U21).
Bahawalpur
Muhammad Imran (captain), Ali Shabbir (U21), Daniyal Hussain Rajput (Guest), Mohammad Faizan Zafar, Haider Ali (Guest), Hasnain Majid (U21), Khaqan Basheer, Mohammad Akram (wk), Mohammad Azab, Mohammad Basit, Mohammad Junaid, Muhammad Sarwar Afridi (Guest), Mohammad Sudais, Mohammad Umair and Saad Khan (Guest).
Reserves: Ali Hamza Waseem, Aoun Shahzad, Mohammad Faizan (U21), Amjad Ali and Gulfam Aziz.
Faisalabad
Muhammad Irfan Khan (captain), Ahmad Safi Abdullah, Afaq Afridi (Guest), Asif Ali, Asim Ali Nasir (wk), Atiq-ur-Rehman, Daniyal Ali Khan (U21), Faham-ul-Haq (U21), Khurram Shahzad, Mohammad Faizan, Mohammad Zeeshan (U21), Momin Qamar (U21), Mubasir Khan (Guest), Muhammad Awais Zafar and Zaman Khan (Guest).
Reserves: Mudassir Zunair, Ali Shan, Ali Asfand, Taimur Sultan and Shehzad Gul.
Karachi Whites
Saud Shakeel (captain), Abdullah Fazal, Arif Yaqoob, Danish Aziz, Haroon Arshad (U21), Khawaja Mohammad Nafay (wk), Mohammad Asghar, Muhammad Hamza Sohail, Muhammad Umar, Omair Bin Yousuf, Rizwanullah, Saifullah Bangash (wk), Saim Ayub, Saqib Khan and Shan Masood.
Reserves: Asadullah Hamza, Muhammad Tariq Khan, Sohail Khan (wk), Mir Hamza and Huzaifa Ahsan.
Karachi Blues
Muhammad Ghazi Ghori (captain/wk), Ahsan Ali, Asad Akhtar, Jahandad Khan (Guest), Jahanzaib Sultan, Khalil Ahmed (Guest), Mehran Mumtaz (Guest), Mohammad Taha, Muhammad Usman Raheem, Rameez Aziz, Rehman Ghani, Saad Baig (wk), Shahnawaz Dahani (Guest), Syed Shah Raza Naqvi and Wahaj Riaz.
Reserves: Aarish Ali Khan, Raza Chandio, Mohammad Makki, Niqab Shafiq and Huzaifa Munir.
Lahore Blues
Saad Nasim (captain), Abdullah Asif (U21), Ahmed Bashir, Ali Hassan Baloch (U21), Ali Razzaq, Asadullah, Attyab Ahmed, Hamza Zahoor (wk), Hunain Shah, Imran Butt, Mohammad Rizwan, Nisar Ahmed, Qasim Akram, Shahid Aziz (Guest) and Umar Siddiq.
Reserves: Hammad Butt, Shahrukh Ali, Khawaja Mohammad Abdullah (wk), Mohammad Ahsan and Abubakar (U21).
Lahore Whites
Aamir Jamal (captain), Ali Raza, Ali Shahid Butt, Farhan Yousuf (U21), Imran Dogar, Junaid Ali (wk), Kamran Afzal, Mohammad Faiq, Muhammad Akhlaq, Mohammad Mohsin, Mohammad Rameez Jnr, Muhammad Saleem, Samama Riaz, Tayyab Tahir and Ubaid Shah.
Reserves: Hamza Nawaz (U21), Muhammad Arsalan (U21), Usama Tariq, Zahid Khan and Zian Bin Farooq (wk).
Multan
Imam-ul-Haq (captain), Aamir Yamin, Ali Majid, Ali Usman, Bismillah Khan (Guest, wk), Faisal Akram, Hasan Hafeez, Mohammad Ismail (U21), Mohammad Naeem (Guest), Muhammad Shahzad, Moheer Saeed, Sharoon Siraj, Sirajuddin, Waseem Akram Jnr and Zain Abbas.
Reserves: Uzair Mumtaz, Abdul Wahab (U21), Mohammad Shan (U21), Saim Ayaz and Alam Zaib Khan (wk).
Peshawar
Mohammad Rizwan (captain, wk), Ahmed Hussain (U21), Azam Khan, Ihsanullah, Iftikhar Ahmed, Israrullah, Mohammad Abbas Afridi, Mohammad Haris (wk), Mohammad Shoaib (U21), Mohammad Imran Jnr, Nabi Gul, Sajid Khan, Usman Tariq, Waqar Ahmed and Yasir Khan.
Reserves: Nizar Ali, Muhammad Amir Khan, Abuzar Tariq and Muhammad Amir Barki.
Sialkot
Usama Mir (captain), Abdullah Shafique, Ahmad Hassan, Ahsan Hafeez Bhatti, Ali Afzal (wk), Athar Mehmood, Azan Awais, Hamza Nazar, Khawaja Arham, Mirza Tahir Baig, Mohsin Riaz (wk), Mohammad Ali, Saeed Ali, Shoaib Akhtar Jnr and Tayyab Arif.
Reserves: Aashir Mehmood, Mohammad Hurraira, Shahzad Bhatti, Abdul Subhan, Awais Ali and Afzaal Manzoor.
Note: Hasan Nawaz and Sufyan Moqim will join the squad later.
