South Africa vs United Arab Emirates Live Score, T20 World Cup 2026, SA vs UAE Match 34

DELHI: The 34th match of the ongoing ICC Men's T20 World Cup 2026 will be played between South Africa and the United Arab Emirates (UAE) at the Arun Jaitley Stadium on Wednesday.
South Africa and the UAE will face off for the first time in the T20I format.
Squads
South Africa: Aiden Markram (c), Corbin Bosch, Dewald Brevis, Quinton de Kock, Marco Jansen, George Linde, Keshav Maharaj, Kwena Maphaka, David Miller, Lungi Ngidi, Anrich Nortje, Kagiso Rabada, Ryan Rickelton, Jason Smith and Tristan Stubbs.
UAE: Muhammad Waseem (c), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Dhruv Parashar, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Mayank Kumar, Muhammad Arfan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Haider Shah, Rohid Khan, Sohaib Khan and Simranjeet Singh.
