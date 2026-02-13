Lahore to host 10-team National T20 Cup Qualifiers in February

LAHORE: The National T20 Cup Qualifier 2025-26, featuring 10 teams, will be played here from February 14 to 23, the Pakistan Cricket Board (PCB) announced on Friday.
According to the details, the 10 teams are divided into two groups of five. Group A comprises Azad Jammu and Kashmir (AJK), Islamabad, Karachi Blues, Larkana and Quetta, while Bahawalpur, Dera Murad Jamali, FATA, Hyderabad and Rawalpindi are slotted in Group B.
Each team will play a total of four matches in the league, following which, the top sides from each pool will qualify for the main 10-team tournament, scheduled to be held in late February and March.
The two table-toppers will also lock horns in the final of the qualifying tournament, scheduled to be played here at the Gaddafi Stadium on February 24.
Notably, every matchday between 14 and 23 February will be a double-header. Matches scheduled before Ramzan will commence at 4:00 pm and 8:30 pm, whereas those held after Ramzan will get underway at 7:00 pm and 11:15 pm.
Squads
Azad Jammu and Kashmir: Hasan Raza (c), Adil Azad, Amir Nazir (wk), Aqib Liaqat, Arslan Mahzood, Awais Akram, Faizan Saleem, Hasnain Shamir, Husnain Nadeem, Jawad Imtiaz, Nadeem Khalil, Saad Asif, Umer Hayat, Usman Yousuf and Zaman Khan.
Bahawalpur: Mohammad Imran (c), Ali Afzal, Ali Hamza, Ali Shabbir, Faizan Zafar, Khaqan Basheer, Mohammad Sudais, Muhammad Akram, Muhammad Ammar, Muhammad Azab, Muhammad Basit, Muhammad Faizan, Muhammad Junaid, Muhammad Umair and Shahid Mirani.
Dera Murad Jamali: Fahad Hussain (c), Basit Ali, Dawood Khan, Farhan Ullah, Muhammad Ali, Muhammad Khan, Muhammad Shahid, Nasir Khan, Rasool Baksh, Sajjad Ahmed, Sajjad Ali, Saleem Mal, Shoaib Ahmed, Taimur Ali and Tariq Jameel.
FATA: Asif Afridi (c), Afaq Afridi, Azaz Khan, Khubaib Khalil, Khushdil Shah, Maaz Khan, Muhammad Farooq, Muhammad Naeem, Muhammad Sarwar, Muhammad Waseem Khan, Rehan Afridi, Salman Khan, Sameen Gul, Samiullah Jnr and Sirajuddin.
Hyderabad: Sharjeel Khan (c), Akbar Khan, Asad Malik, Daniyal Rajput, Haris Khanzada, Jawad Ali, Mohammad Hasnain, Muhammad Meesam, Mustafa Nasir, Noman Ali, Rizwan Mehmood, Shehryar Baloch, Suleman Khan, Ubaidullah Rahupoto and Zain-ul-Abedeen.
Islamabad: Umair Riaz (c), Arsal Sheikh, Farhan Ali, Farman Ullah, Hammad Siddique, Hamza Waheed, Haris Rauf, Kaleem Dil, Rizwan Ali, Musa Khan, Naseerullah, Shahbaz Khan, Shayan Sheikh, Umair and Umar Nawaz.
Karachi Blues: Muhammad Ghazi Ghori (c), Aarish Ali Khan, Ahsan Ali, Fahad Amin, Jahanzaib Sultan, Maaz Khurram Amin, Muhammad Afzal, Muhammad Raza Chandio, Muhammad Taha, Muhammad Usman Rahim, Rameez Aziz, Rehman Ghani, Syed Shah Raza, Wajah Riaz and Zeeshan Zameer.
Larkana: Zahid Mehmood (c), Aamir Ali Taheem, Ali Asghar, Asif Chandio, Ghulam Raza, Malhar Rasool, Mohsin Raza, Muhammad Aqeel Danish, Muhammad Huzaifa, Mushtaq Ahmed, Sabit Ali Siyal, Saqlain Nawaz Rajput, Shahnawaz Dahani, Shahzaib Aziz and Zahid Hussain.
Quetta: Jalat Khan (c), Abdul Hameed, Abdul Hanan, Abdul Wahid Bangalzai, Bismillah Khan, Bohair Aman, Haseebullah, Jahangir Shah, Khalil Ahmed, Muhammad Ibrahim, Muhammad Idrees, Muhammad Junaid, Najeed Ullah, Salahuddin and Yasir Khan.
Rawalpindi: Haider Ali (c), Abdul Faseeh, Abdul Qadir, Ali Husnain, Jahandad Khan, Kashif Ali, M Faizan, Mehran Mumtaz, Mubasir Khan, Muhammad Nabeel, Nasir Nawaz, Shahbaz Tabrez, Taimur Khan, Yasir Khan and Zeeshan Malik.
