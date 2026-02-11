LIVE: Hyderabad Houston Kingsmen pick Hammad Azam for Rs6 million

LAHORE: The highly anticipated players auction of the Pakistan Super League (PSL) 11 is underway here at the Expo Centre on Wednesday.

The upcoming auction marks the first in the history of the marquee league, replacing draft – a players' selection process – which remained intact for the first 10 editions since its inception in 2016.

The change in players' selection model comes as the PSL gears up for an expansion with the addition of two new franchises – Sialkot Stallionz and Hyderabad Houston Kingsmen.

Consequently, a total of 879 local and foreign cricketers registered for the historic auction, who have been slotted into five different categories – Platinum, Diamond, Gold, Silver and Emerging –by the Pakistan Cricket Board (PCB).

The eight teams will also be forming their squads by picking players of their choosing from the aforementioned categories, with a maximum purse amount set at USD 1.6 million.

However, contrary to the draft system, the auction model does not have a pick order, meaning the franchises can openly engage in a bidding war for a player.

Maximum 1 player per category (Platinum, Diamond, Gold, Silver, Emerging).

Squad size: Minimum 16, Maximum 20 players.

Foreign Player Limits

16-player squad: Maximum five foreign players.

17–18 player squad: Maximum six foreign players.

19–20 player squad: Maximum six foreign players.

Local Player Requirement

At least two local U23 uncapped players in the squad.





Base Prices by Category

Silver & Emerging – PKR 60 Lakh

Minimum Incremental Bids

PKR 2.5 Lakh – bids under PKR 1.1 crore base price

PKR 5 Lakh – bids under PKR 2.2 crore base price

PKR 10 Lakh – bids under PKR 4.2 crore base price

PKR 15 Lakh – bids above PKR 4.2 crore base price