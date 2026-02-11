LIVE: Hyderabad Houston Kingsmen pick Hammad Azam for Rs6 million

LAHORE: The highly anticipated players auction of the Pakistan Super League (PSL) 11 is underway here at the Expo Centre on Wednesday.
The upcoming auction marks the first in the history of the marquee league, replacing draft – a players' selection process – which remained intact for the first 10 editions since its inception in 2016.
The change in players' selection model comes as the PSL gears up for an expansion with the addition of two new franchises – Sialkot Stallionz and Hyderabad Houston Kingsmen.
Consequently, a total of 879 local and foreign cricketers registered for the historic auction, who have been slotted into five different categories – Platinum, Diamond, Gold, Silver and Emerging –by the Pakistan Cricket Board (PCB).
The eight teams will also be forming their squads by picking players of their choosing from the aforementioned categories, with a maximum purse amount set at USD 1.6 million.
However, contrary to the draft system, the auction model does not have a pick order, meaning the franchises can openly engage in a bidding war for a player.
Squad size: Minimum 16, Maximum 20 players.
Foreign Player Limits
16-player squad: Maximum five foreign players.
17–18 player squad: Maximum six foreign players.
19–20 player squad: Maximum six foreign players.
Local Player Requirement
At least two local U23 uncapped players in the squad.
Base Prices by Category
Minimum Incremental Bids
As the auction progresses, the players selected by franchises from certain categories, along with the amounts they were signed for, will be listed below.
Hyderabad Houston Kingsmen: Hammad Azam (PKR 60 lacs)
Sialkot Stallionz: Ottneil Baartman (PKR 1.10 crore)
Karachi Kings: Khuzaima Bin Tanveer (PKR 90 lacs)
Sialkot Stallionz: Delano Potgieter (PKR 60 lacs)
Sialkot Stallionz: Lachlan Shaw (PKR 60 lacs)
Quetta Gladiators: Bevon Jacobs (PKR 60 lacs)
Islamabad United: Shamar Joseph (PKR 1.10 crore)
Quetta Gladiators: Samuel Harper (PKR 60 lacs)
Hyderabad Houston Kingsmen: Shayan Jahangir (PKR 60 lacs)
Hyderabad Houston Kingsmen: Hassan Khan (PKR 1.85 crore)
Quetta Gladiators: Brett Hampton (PKR 60 lacs)
Peshawar Zalmi: Abdul Subhan (PKR 62.5 lacs)
Islamabad United: Sameen Gul (PKR 60 lacs)
Quetta Gladiators: Saqib Khan (PKR 60 lacs)
Islamabad United: Sameer Minhas (PKR 1.90 crore)
Lahore Qalandars: Mohammad Farooq (PKR 60 lacs)
Karachi Kings: Aqib Ilyas (PKR 60 lacs)
Peshawar Zalmi: Khalid Usman (PKR 60 lacs)
Karachi Kings: Mohammad Hamza Sohail (PKR 62.50 lacs)
Islamabad United: Mir Hamza Sajjad (PKR 70 lacs)
Quetta Gladiators: Khan Zaib (PKR 60 lacs)
Quetta Gladiators: Wasim Akram Jr (PKR 77.5 lacs)
Rawalpindi: Amad Butt (PKR 80 lacs)
Diamond D Spinners
Sialkot Stallionz: Tabraiz Shamsi (PKR 2.2 crore)
Diamond C Fast Bowlers
Sialkot Stallionz: Peter Siddle (PKR 2.50 crore)
Karachi Kings: Adam Zampa (PKR 4.50 crore)
Released Bowlers 3
Karachi Kings: Mir Hamza (PKR 2.4 crore)
Islamabad United: Mohammad Wasim Jr (PKR 4.10 crore)
Released Batters 3
Sialkot Stallionz: Ashton Turner (PKR 4.20 crore)
Islamabad United: Mark Chapman (PKR 7.00 crore)
Rawalpindi: Abdullah Fazal (PKR 67.5 lacs)
Hyderabad Houston Kingsmen: Muhammad Irfan Khan (PKR 2.90 crore)
Released All-rounders 2
Karachi Kings: Shahid Aziz (PKR 92.5 lacs)
Released Wicketkeepers 2
Lahore Qalandars: Haseebullah Khan (PKR 1.1 crore)
Quetta Gladiators: Khawaja Nafay (PKR 6.50 crore)
Peshawar Zalmi: Mohammad Haris (PKR 2.20 crore)
Hyderabad Houston Kingsmen: Kusal Perera (PKR 3.10 crore)
Released Bowlers 2
Lahore Qalandars: Ubaid Shah (PKR 2.70 crore)
Rawalpindi: Mohammad Amir (PKR 5.40 crore)
Islamabad United: Khurram Shahzad (PKR 2.70 crore)
Released Batters 2
Islamabad United: Max Bryant (PKR 1.95 crore)
Rawalpindi: Daryl Mitchell (PKR 8.05 crore)
Lahore Qalandars: Fakhar Zaman (PKR 7.95 crore)
Released All-rounders 2
Karachi Kings: Salman Ali Agha (PKR 5.85 crore)
Quetta Gladiators: Jahandad Khan (PKR 2.50 crore)
Lahore Qalandars: Usama Mir (PKR 3.5 crore)
Quetta Gladiators: Arafat Minhas (1.1 crore)
Peshawar Zalmi: Aamir Jamal (PKR 1.9 crore)
Released Bowlers (Spinners) 1
Quetta Gladiators: Faisal Akram (PKR 1.25 crore)
Islamabad United: Mehran Mumtaz (PKR 1.2 crore)
Rawalpindi: Rishad Hossain (PKR 3.00 crore)
Released Wicketkeepers 1
Sialkot Stallionz: Sahibzada Farhan (PKR 5.70 crore)
Karachi Kings: Azam Khan (PKR 3.25 crore)
Released Bowlers 1
Rawalpindi: Naseem Shah (PKR 8.65 crore)
Hyderabad Houston Kingsmen: Mohammad Ali (PKR 2.15 crore)
Lahore Qalandars: Haris Rauf (PKR 7.6 crore)
Released Batters 1
Karachi Kings: David Warner (PKR 7.90 crore)
Quetta Gladiators: Rilee Rossouw (PKR 5.50 crore)
Sialkot Stallionz: Jahanzaib Sultan (PKR 60 lacs)
Released All-rounders 1
Islamabad United: Faheem Ashraf (PKR 8.50 crore)
Heading into the auction, the franchises were permitted to retain four players each from as many categories, instead of the usual practice of keeping eight cricketers.
The move was aimed to provide a level field for the two new franchises, which were yet to form their respective cores.
Furthermore, for the first time in the history of PSL, the teams were also permitted direct signings ahead of the auction, leading to the inclusion of high-profile foreign cricketers’ induction.
Lahore Qalandars: Shaheen Shah Afridi (Platinum), Abdullah Shafique (Diamond), Sikandar Raza (Gold), Mohammad Naeem (Silver) and Mustafizur Rahman (Direct Signing).
Karachi Kings: Hasan Ali (Platinum), Abbas Afridi (Diamond), Khushdil Shah (Gold), Saad Baig (Emerging) and Moeen Ali (Direct Signing).
Islamabad United: Shadab Khan (Platinum), Salman Irshad (Gold), Andries Gous (Silver) and Devon Conway (Direct Signing).
Peshawar Zalmi: Babar Azam (Platinum), Sufiyan Muqeem (Diamond), Abdul Samad (Gold), Ali Raza (Emerging) and Aaron Hardie (Direct Signing).
Quetta Gladiators: Abrar Ahmed (Platinum), Usman Tariq (Diamond), Hasan Nawaz (Gold), Shamyl Hussain (Emerging) and Spencer Johnson (Direct Signing).
Rawalpindi: Mohammad Rizwan (Platinum), Sam Billings (Diamond), Zaman Khan (Gold) and Yasir Khan (Silver).
Sialkot Stallionz: Mohammad Nawaz (Platinum), Salman Mirza (Diamond), Ahmed Daniyal (Gold), Saad Masood (Emerging) and Steve Smith (Direct Signing).
Hyderabad Houston Kingsmen: Saim Ayub (Platinum), Usman Khan (Diamond), Akif Javed (Gold), Maaz Sadaqat (Emerging) and Marnus Labuschagne (Direct Signing).
This is a developing story...
