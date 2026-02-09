Zimbabwe vs Oman Live Score, T20 World Cup 2026, ZIM vs OMA Match 08

COLOMBO: The eighth match of the ongoing ICC Men’s T20 World Cup 2026 will be played between Zimbabwe and Oman on Monday at the Sinhalese Sports Club Ground.
Both teams will face each other for the first time in the T20 format.
Squads:
Oman: Jatinder Singh (c), Vinayak Shukla, Mohammad Nadeem, Shakeel Ahmad, Hammad Mirza, Wasim Ali, Karan Sonavale, Shah Faisal, Nadeem Khan, Sufyan Mehmood, Jay Odedra, Shafiq Jan, Ashish Odedara, Jiten Ramanandi and Aamir Kaleem.
Zimbabwe: Sikandar Raza (c), Brian Bennett, Ryan Burl, Graeme Cremer, Bradley Evans, Clive Madande, Tinotenda Maposa, Tadiwanashe Marumani, Wellington Masakadza, Tony Munyonga, Tashinga Musekiwa, Blessing Muzarabani, Dion Myers, Richard Ngarava and Brendan Taylor.
