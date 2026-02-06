Home
Latest
T20 World Cup
Cricket
▼
International
Leagues
Domestic
Football
▼
Leagues
International
Hockey
Off Beat
▼
WWE
Social Buzz
Gossip
Digital
Other Sports
▼
Tennis
Mountaineering
Motorsport
MMA
Basketball
Esports
Golf
Videos
Athletics
Squash
Boxing
Baseball
Olympics
☰
Digital
Another lucrative Pakistan-India clash scheduled for February 15
Fierce rivals Pakistan and India to lock horns in Women's Asia Cup Rising Stars
By Web Desk
February 06, 2026
Comments
Submit
LATEST NEWS
Suryakumar Yadav's statement contradicts India's politicisation of cricket
Karachi Kings' retentions, direct signing spark debate
Will rain in Sri Lanka draw curtains on Pakistan's T20 World Cup 2026 campaign?
Jay Shah’s repeated appearances in WTC Final highlights promo draws criticism
More From Digital
PCB debunks rumours regarding PSL 10
Will Asia Cup snub hurt Pakistan cricket?
Why is Shahzaib Khan not playing in PSL 10?
Islamabad United's Saad Masood warms bench in PSL 10
Mohammad Rizwan comes under criticism over recent remarks
PSL 10: Low attendance at Lahore's Gaddafi Stadium raises concerns
Mohammad Amir's dismissal of Babar Azam takes social media by storm
Did Mohammad Rizwan's cautious knock cost Sultans against Qalandars?
Comments