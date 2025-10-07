Saleema Imtiaz joins ICC International Panel as PCB reveals officials for 2025–26

LAHORE: The Pakistan Cricket Board (PCB) on Tuesday, October 7, announced its panels of umpires and match referees for the 2025–26 cricket season.
Pakistan’s representatives on the ICC International Panel of Match Officials include match referee Ali Naqvi and umpires Asif Yaqoob, Faisal Khan Afridi, Rashid Riaz Waqar, and Saleema Imtiaz.
The PCB National Elite Panel of Match Referees and the Supplementary Panel of Match Referees each comprise 10 members.
Meanwhile, the National Elite Panel of Umpires features 18 officials, while the Supplementary I Panel of Umpires includes 14 members.
In addition, a total of 40 umpires from across the country have been named in the PCB Emerging Panel for the 2025–26 season.
The PCB Women’s Panel consists of 13 umpires from various cities, including Karachi, Kasur, Khairpur, Lahore, Multan and Muzaffarabad.
The Supplementary I Panel of Umpires features Asif Farooq Awan, Hasan Mahmood, Irfan Haider, Muhammad Fayyaz, Muhammad Basit, Muhammad Imran and Syed Fahim Ahmed Bukhari, among others. The Supplementary II Panel consists of 24 umpires.
Following a review of performances from the previous season, Noor-ul-Hukam, Hidayatullah, Maqbool Ahmed, Mumtaz Ali and Muhammad Shafiq-ul-Hai have been promoted from the Emerging Panel to the Supplementary II Panel.
PCB Panel of Match officials 2025-26
ICC International panel of match officials (5): Ali Naqvi (Match referee); Asif Yaqoob (Islamabad), Faisal Khan Aafreedi (Sargodha) and Rashid Riaz Waqar (Lahore) and Saleema Imtiaz (all umpires).
PCB Elite Panel of Match Referees (10): Aleem Khan Moosa (Karachi), Ali Naqvi (Lahore), Athar Laiq (Karachi), Bilal Moinul Haq Khiljee (Lahore), Iftikhar Ahmed (Karachi), Kamran Chaudhary (Lahore), Muhammad Aslam (Quetta), Muhammad Iqbal Sheikh (Hyderabad), Nadeem Arshad (Faisalabad) and Sohail Idrees (Lahore)
National Elite Panel of Umpires (18): Abdul Moqeet (Lahore), Aley Haider (Karachi), Asif Yaqoob (Islamabad), Farooq Ali Khan (Abbottabad), Faisal Khan Aafreedi (Sargodha), Ghulam Sarwar (Sibi), Imran Jawed (Karachi), Imranullah Aslam (Bahawalpur), Kashif Sohail (Khanewal), Khalid Mehmood Snr (Karachi), Muhammad Sajid (Charsadda), Nasir Hussain (Lahore), Qaiser Khan (Lahore), Rashid Riaz Waqar (Lahore), Saqib Khan (Abbottabad), Syed Imtiaz Iqbal (Karachi), Tariq Rasheed (Lahore) and Zulfiqar Jan (Charsadda)
Supplementary I Panel of Umpires (14): Ahmed Shahab (Lahore), Asif Farooq Awan (Gujranwala), Aslam Bareach (Quetta), Hassan Mahmood (Lahore), Irfan Haider (Islamabad), Majid Hussain (Azad Jammu and Kashmir), Muhammad Asif (Lahore), Muhammad Basit (Lahore), Muhammad Fayyaz (Peshawar), Muhammad Imran (Sargodha), Qaiser Waheed (Lahore), Rana Muhammad Arshad (Faisalabad), Syed Fahim Ahmed Bukhari (Karachi) and Waleed Yaqub (Lahore).
Supplementary II Panel of Umpires (24): Abdul Karim (Naseerabad), Ahmed Nadeem (Peshawar), Anser Mahmood (Pattoki), Aqeel Adil Khan (Karachi), Dilshad Ali (Multan), Haroon Malik (Sargodha), Hashim Ali (Lodhran), Hidayatullah (Pishin), Jamshaid Iqbal (Peshawar), Kamran Khalil (Lahore), Maqbool Ahmed (Faisalabad), Muhammad Irfan Dilshad (Lahore), Muhammad Kaleem (Lahore), Muhammad Shafiq-ul-Hai (Dera Ismail Khan), Muhammad Waqas (Lahore), Mumtaz Ali (Loralai), Naseer Ahmed (Chakwal), Noor ul Hakam (Buner), Rafiq Ahmed (Dadu), Raza Asghar (Sheikhupura), Saleem Butt (Rawalpindi), Sultan Mahmood (Loralai), Waqar Ahmed (Islamabad) and Zeeshan Arif (Azad Jammu and Kashmir)
Supplementary Panel of Match Referees (10): Abu-al-Hasnat Rao (Lahore), Ahmer Saeed (Karachi), Ali Gohar (Karachi), Fazal Akbar Shah (Peshawar), Ghulam Mustafa (Kasur), Inamullah Khan (Lahore), Muhammad Amiruddin Ansari (Karachi), Samiul Haq (Faisalabad), Saman Zulfiqar (Sheikhupura) and Sohail Khan (Lahore)
PCB Emerging Panel of Umpires (40): Aamer Atta (Dera Ghazi Khan), Abdul Basit (Rawalpindi), Abdul Qayoom (Karachi), Abrar Ahmed (Kasur), Adnan Rashid (Lahore), Ajmal Khan (Swat), Asim Alvi (Karachi), Farooq Anwar Bajwa (Faisalabad), Farooq Jan (Charsadda), Furqan Butt (Lahore), Ghayyur Hussain (Peshawar), Hameed Khan (Quetta), Imran Naseem (Okara), Jaffar Hussain (Peshawar), Khalid Mehmood Jnr (Quetta), Khalid Younas (Kohat), Khalil Ahmad Siddiqui (Kasur), Mehtab Hussain (Rawalpindi), Muhammad Aamir Sharif (Kohat), Muhammad Arif (Dera Ismail Khan), Muhammad Asif Jnr (Multan), Muhammad Imran Jnr (Bahawalnagar), Muhammad Masood Afridi (Peshawar), Muhammad Yousaf (Dera Ghazi Khan), Muneeb Ahsan (Attock), Munir Ahmed (Kasur), Naik Mohammad (Kohat), Nasar Khan (Mardan), Naveed Khan (Nowshehra), Raweed Khan (Charsadda), Sadiq Amin (Charsadda), Saifullah Khan (Sargodha), Shahid Aslam (Karachi), Shahid Naseem (Rawalpindi), Sheraz Ahmed Rajput (Lahore), Sohail Khan (Charsadda), Sohail Zaman Khattak (Peshawar), Waqas Zeb (Lahore) and Waseemuddin (Kohat)
PCB Women Panel of Umpires (13): Afia Amin (Lahore), Ayesha Farooq (Lahore), Fakhira Kazim Syeda (Muzaffarabad), Hummairah Farah (Lahore), Nazia Nazir (Lahore), Riffat Mustafa (Kasur), Sabahat Rasheed (Lahore), Saleema Imtiaz (Karachi), Sania Ashraf (Lahore), Shakila Rafiq (Kasur), Sukhan Faiz (Multan), Sumaira Sajid (Lahore) and Zakia Gul (Khairpur)
Comments