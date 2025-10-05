Squads lined up for 68th edition of Quaid-e-Azam Trophy

LAHORE: The 68th edition of the Quaid-e-Azam Trophy is set to commence on Monday across four cities and five venues, with 10 regional teams including defending champions Sialkot battling for Pakistan’s most prestigious red-ball title.
Sialkot, led by Amad Butt, edged past Peshawar in a thrilling one-wicket victory at the UBL Sports Complex, Karachi, to claim the trophy in the previous season.
The two sides will renew their rivalry in the opening-round fixture at the Imran Khan Stadium, Peshawar, while four other matches will be played in Abbottabad, Islamabad, and Rawalpindi.
The Pakistan Cricket Board (PCB) has announced a winners’ prize of PKR 7.5 million, with the runners-up to receive PKR 4 million.
For the first time, the Player of the Match in each league encounter will be awarded PKR 25,000, while the Player of the Final will earn PKR 100,000.
Awards of PKR 250,000 each will be presented to the tournament’s best batter, bowler, wicketkeeper, and player of the tournament.
Among the 10 participating teams, FATA, Faisalabad, Karachi Blues, and Multan have earned qualification through the Hanif Mohammad Trophy, while Abbottabad, Bahawalpur, Peshawar, Sialkot, Lahore Whites and Islamabad secured their places based on strong performances in the previous edition.
The 46-match tournament will feature several live-streamed fixtures, including the final, on the PCB’s official YouTube channel, bringing domestic cricket action closer to fans nationwide.
In the opening round, matches at Imran Khan Stadium, Peshawar, and Diamond Cricket Ground, Islamabad, will be broadcast live.
As part of the PCB’s player development initiative, all teams must include at least one U21 player in their playing XI for each match of the Quaid-e-Azam Trophy 2025-26.
Teams are also permitted to select players from the national duty roster or reserve pool before the start of each round, depending on player availability.
Participating Teams and Squads
Abbottabad
Fakhar Zaman (captain), Khalid Usman (vc), Ahmed Khan, Aqib Khan, Israr Hussain, Khayam Khan (wk), Mehrooz Rasheed, Mohammad Adil, Mohammad Bilal, Mohammad Suleman (Guest), Muhammad Arif, Shahnawaz Dahani (Guest), Shahzaib Khan (U21), Umair Badshah, Yasir Khan (Guest).
National Duty: Kamran Ghulam
Reserves: Adil Naz, Aftab Ahmed, Shujah Zaheer (U21), Mansoor Ali, Mohsin Junaid, Muhammad Riaz Ullah, Shahab Khan, Zain Ishaq
Bahawalpur
Saifullah Bangash (C/wk, Guest), Muhammad Imran Randhawa (vc), Ali Hamza Waseem, Gulfam Aziz, Mehran Sanwal, Mohammad Alamgir, Mohammad Ammar (U21), Mohammad Azab, Mohammad Faizan Zafar, Mohammad Junaid, Mohammad Shahriyar, Mubasir Khan (Guest), Rana Burhan Basharat, Saad Khan (Guest), Salman Hassan.
Reserves: Ali Afzal, Ali Shabbir (U21), Khaqan Bashir, Mohammad Akram, Mohammad Sudais, Mohammad Umair, Mohammad Younis, Zaman Khan (Guest)
Faisalabad
Muhammad Irfan Khan (C), Faheem Ashraf (vc), Abdul Samad, Ahmed Safi Abdullah, Ali Shan (wk), Asad Raza, Asim Ali Nasir, Atiq-ur-Rehman, Faham-ul-Haq (U21), Hasan Raza (Guest), Mudassar Zunair, Muhammad Awais Zafar, Sameer Saqib, Shehzad Gul, Taimur Khan.
National Duty: Khurram Shahzad
Reserves: Abdullah Zubair, Ali Asfand (U21), Ibtisam ur Rehman (U21), Mohammad Faizan, Mohammad Rizwan, Mohammad Saqib, Raees Ahmed, Shahid Ali, Umar Ali
FATA
Khushdil Shah (C), Muhammad Sarwar Afridi (vc), Akif Javed, Haseebullah (Guest), Hayatullah, Mohammad Farooq (U21), Mohammad Naeem, Mohammad Usman, Mohammad Waseem Khan, Mohammad Wasim Jr, Rehan Afridi (wk), Salman Khan, Sameen Gul, Shahid Aziz, Zahid Mehmood (Guest).
National Duty: Asif Afridi, Shaheen Shah Afridi
Reserves: Adnan Khan, Afaq Afridi, Arshadullah, Haroon Sadaqat, Jamshaid Khan, Khyal Maan, Muhammad Tauqeer, Sirajuddin, Usama Ahmed
Islamabad
Hasan Nawaz (C), Abdul Faseeh (Guest), Faizan Riaz, Hammad Saddique, Haris Rauf, Jawad Ali (Guest), Kaleem Dil, Mohammad Hammad Khan, Mohammad Nawaz (Guest), Musa Khan, Nusratullah, Raja Hamza Waheed (U21), Sarmad Bhatti, Shamyl Hussain (U21), Shayan Shaikh.
National Duty: Rohail Nazir
Reserves: Farmanullah Khan, Mohammad Nadeem, Mohammad Qaiser, Murtaza Jamal, Naseerullah Khan, Rizwan Ali, Salman Khan, Shahid Islam (U21)
Karachi Blues
Rameez Aziz (C), Mir Hamza (vc), Abdullah Fazal, Danish Aziz, Fahad Amin (U21), Haroon Arshad (U21), Mohammad Asghar, Muhammad Ghazi Ghori, Muhammad Umar, Mustaq Ahmad (Guest), Omair Bin Yousuf, Saad Baig (U21, Guest, wk), Saim Ayub, Saqib Khan, Usman Khan.
National Duty: Abrar Ahmed, Saud Shakeel, Shan Masood
Reserves: Arif Yaqoob, Asadullah Hamza, Ashiq Ali, Fawad Alam, Maaz Khurram Amin, Mohammad Hamza Sohail, Mohammad Tariq Khan, Mohammad Usman Rahim, Sarfaraz Ahmed
Lahore Whites
Saad Naseem (C), Abid Ali, Ahmad Bashir, Ali Zaryab Asif, Attyab Ahmed, Haseeb-ur-Rehman, Hussain Talat, Junaid Ali, Mohammad Abbas, Mohammad Rameez Jr, Mohammad Salman, Naseem Shah, Tayyab Tahir, Ubaid Shah (U21), Umar Siddiq (Guest).
National Duty: Aamir Jamal, Babar Azam, Salman Ali Agha
Reserves: Asadullah, Ahmed Daniyal, Hasan Rizwan, Imran Dogar, Mohammad Ahsan, Mohammad Faiq, Mohammad Salman Mirza, Mohib Bhatti, Muhammad Akhlaq, Obaid Shahid, Qasim Akram (Guest), Shehbaz Javed, Usama Tariq
Multan
Zain Abbas (C), Sharoon Siraj (vc), Aamer Yamin (subject to fitness), Ahmer Ashfaq, Ali Usman, Arafat Minhas, Bismillah Khan (Guest, wk), Hasan Hafeez, Imran Butt (Guest), Imran Rafiq, Kashif Ali (Guest), Mohammad Ismail (U21), Mohammad Shan (U21), Muhammad Shahzad, Waqar Hussain.
National Duty: Faisal Akram, Imam-ul-Haq
Reserves: Abdul Rehman Muzammil, Ghulam Haider, Huzaif Ayub, Jamshaid Bhatti, Saim Ayyaz, Tahir Hussain, Uzair Mumtaz, Zeeshan Ashraf
Peshawar
Abbas Ali, Adil Amin, Azam Khan, Israrullah, Khalid Shah, Maaz Sadaqat, Mohammad Abbas Afridi, Mohammad Abuzar, Mohammad Irfan (U21), Muhammad Amir Khan, Mohammad Haris (wk), Nabi Gul, Najab Khan (U21), Niaz Khan, Sahibzada Farhan, Sufyan Moqim (Guest), Waqar Ahmed.
National Duty: Mohammad Rizwan, Sajid Khan (to lead as captain and vice-captain in first round)
Reserves: Afkar Durrani (U21), Fazal Haq, Mohammad Farhan, Mohammad Imran Jr, Mohammad Mohsin Khan, Mohammad Zulkifal, Taj Wali, Zubair Khan
Sialkot
Amad Butt (C), Aashar Mehmood, Afzaal Manzoor (U21, wk), Ahmed Hasan (U21), Ayaz Tasawar, Azan Awais, Mehran Mumtaz (Guest), Mohammad Abdul Rehman, Mohammad Ali, Mohammad Huraira, Mohammad Husnain Khan, Mohammad Waleed, Mohsin Riaz, Shoaib Akhtar.
National Duty: Abdullah Shafique, Hasan Ali
Reserves: Ali Afzal (U21), Ali Raza (U21, subject to fitness), Athar Mehmood, Awais Ali (U21), Hamza Nazar, Khawaja Arham, Mirza Tahir Baig, Shahzaib Bhatti, Usama Mir (to join from second round)
First-Round Fixtures (6–9 October)
