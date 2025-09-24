India vs Bangladesh Live Score, Asia Cup 2025, Super Four, IND vs BAN today Match 16

DUBAI: The 16th match of the ongoing ACC Men’s T20 Asia Cup 2025 is currently being played between India and Bangladesh at the Dubai International Cricket Stadium on Wednesday.
India and Bangladesh have met 17 times in T20 cricket, with India winning 16 of those encounters, while Bangladesh has claimed victory only once.
Playing XIs
India: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Suryakumar Yadav (c), Tilak Varma, Sanju Samson (wk), Shivam Dube, Hardik Pandya, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah and Varun Chakaravarthy.
Bangladesh: Saif Hassan, Tanzid Hasan Tamim, Parvez Hossain Emon, Towhid Hridoy, Shamim Hossain, Jaker Ali (c/wk), Mohammad Saifuddin, Rishad Hossain, Tanzim Hasan Sakib, Nasum Ahmed and Mustafizur Rahman.
