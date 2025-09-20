Sri Lanka vs Bangladesh Live Score, Asia Cup 2025, Super Four, SL vs BAN today Match 13

DUBAI: The 13th match of the ongoing ACC Men's T20 Asia Cup 2025 will see Sri Lanka take on Bangladesh at the Dubai International Cricket Stadium on Saturday.
Sri Lanka and Bangladesh have faced each other 21 times in T20 cricket, with Sri Lanka winning 13 matches and Bangladesh claiming victory in 8.
In T20 Asia Cup history, the two sides have met three times, with the Lankan Lions leading the head-to-head 2-1 over the Bengal Tigers.
Squads
Sri Lanka: Charith Asalanka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara and Matheesha Pathirana.
Bangladesh: Litton Das (capt, wk), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Towhid Hridoy, Jaker Ali, Shamim Hossain, Nurul Hasan, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan, Taskin Ahmed, Shoriful Islam and Mohammad Saifuddin.
