India vs Oman Live Score, Asia Cup 2025, IND vs OMA today Match 12

India and Oman face off in a ACC Men's T20 Asia Cup 2025 match at the Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi on September 19, 2025. — Geo Super

ABU DHABI: The 12th match of the ongoing ACC Men's T20 Asia Cup 2025 was played between India and Oman here at the Zayed Cricket Stadium on Friday.

India and Oman have not yet faced each other in a T20 International. However, Oman did play against an India A side in last year’s Emerging Asia Cup, which was also held in the T20 format.

Playing XIs

India: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Sanju Samson (wk), Suryakumar Yadav (c), Tilak Varma, Shivam Dube, Hardik Pandya, Axar Patel, Harshit Rana, Arshdeep Singh and Kuldeep Yadav.

Oman: Jatinder Singh (c), Aamir Kaleem, Hammad Mirza, Vinayak Shukla (wk), Shah Faisal, Mohammad Nadeem, Aryan Bisht, Zikria Islam, Shakeel Ahmed, Samay Shrivastava and Jiten Ramanandi.