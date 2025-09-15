Sri Lanka vs Hong Kong Live Score, Asia Cup 2025, SL vs HKC today Match 08

DUBAI: The eighth match of the ACC Men’s T20 Asia Cup 2025 will be played between Sri Lanka and Hong Kong here at the Dubai International Cricket Stadium on Monday.
Sri Lanka and Hong Kong never faced each other in T20Is and thus their upcoming match will be their first-ever meeting.
Squads
Sri Lanka: Charith Asalanka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara and Matheesha Pathirana.
Hong Kong: Yasim Murtaza (c), Babar Hayat, Zeeshan Ali, Niazakat Khan Mohammad, Nasrulla Rana, Martin Coetzee, Anshuman Rath, Kalhan Marc Challu, Ayush Ashish Shukla, Mohammad Aizaz Khan, Ateeq ul Rehman Iqbal, Kinchit Shah, Adil Mehmood, Haroon Mohammad Arshad, Ali Hassan, Shahid Wasif, Ghazanfar Mohammad, Mohammad Waheed, Anas Khan and Ehsan Khan.
