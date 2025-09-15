UAE vs Oman Live Score, Asia Cup 2025, UAE vs OMA today Match 07

ABU DHABI: The seventh match of the ACC Men’s T20 Asia Cup 2025 is currently underway between the United Arab Emirates (UAE) and Oman at the Zayed Cricket Stadium on Monday.
The two sides have met eight times in T20I cricket, with both teams winning four matches each.
Playing XIs
UAE: Muhammad Waseem (c), Muhammad Zohaib, Asif Khan, Alishan Sharafu, Rahul Chopra (wk), Dhruv Parashar, Haider Ali, Muhammad Rohid, Harshit Kaushik, Muhammad Jawad and Junaid Siddique.
Oman: Jatinder Singh (c), Syed Aamir Kaleem, Hammad Mirza, Vinayak Shukla (wk), Wasim Ali, Hassnain Ali Shah, Shah Faisal, Aryan Bisht, Shakeel Ahmad, Samay Shrivastava and Jitenkumar Ramanandi.
