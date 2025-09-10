India vs UAE Live Score, Asia Cup 2025, IND vs UAE today Match 02

This collage of pictures shows India captain Suryakumar Yadav (second from left) and UAE's Muhammad Waseem in action. — AFP/Emirates Cricket Board

DUBAI: The second match of the ACC Men’s T20 Asia Cup 2025 will be played between India and the United Arab Emirates (UAE) here at the Dubai International Cricket Stadium on Wednesday.

Squads

India: Suryakumar Yadav (c), Shubman Gill (vc), Hardik Pandya, Arshdeep Singh, Abhishek Sharma, Tilak Varma, Shivam Dube , Axar Patel, Jitesh Sharma, Jasprit Bumrah, Varun Chakravarthy , Kuldeep Yadav, Harshit Rana, Rinku Singh and Sanju Samson.

UAE: Muhammad Waseem (c), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma (wicketkeeper), Asif Khan, Dhruv Parashar, Ethan D’Souza, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Matiullah Khan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rahul Chopra (wicketkeeper), Rohid Khan, Simranjeet Singh and Saghir Khan.