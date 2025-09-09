Afghanistan vs Hong Kong Live Score, Asia Cup 2025, AFG vs HK today Match 01

Afghanistan lead Hong Kong 3-2 in T20I head-to-head

By Web Desk
September 09, 2025
The collage of photos shows Afghanistan T20I captain Rashid Khan and Hong Kong's Yasim Murtaza. - ACB/Malaysia Cricket

ABU DHABI: The opening match of the ACC Men's Asia Cup 2025 was played on Tuesday, with Afghanistan taking on Hong Kong here at the Zayed Cricket Stadium.

Playing XIs:

Afghanistan: Rahmanullah Gurbaz (wk), Ibrahim Zadran, Sediqullah Atal, Gulbadin Naib, Karim Janat, Azmatullah Omarzai, Rashid Khan (c), Mohammad Nabi, AM Ghazanfar, Noor Ahmad, Fazalhaq Farooqi.

Hong Kong: Zeeshan Ali (wk), Babar Hayat, Anshuman Rath, Kalhan Challu, Nizakat Khan, Aizaz Khan, Kinchit Shah, Yasim Murtaza (c), Ayush Shukla, Ateeq Iqbal, Ehsan Khan

Comments

LATEST NEWS
More From International