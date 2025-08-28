PCB awards 65 players with women’s domestic contracts for 2025-26 season

LAHORE: The Pakistan Cricket Board (PCB) on Thursday announced domestic contracts for 65 women cricketers, including 23 U19 and emerging players, for the 2025-26 season.
For the first time, the contracts have been divided into two categories—Gold and Silver—with 20 players placed in the Gold category and 45 in Silver. The contracts will run from July 2025 to June 2026, covering several domestic and U19 tournaments scheduled during this period.
The monthly retainers have been awarded not only to standout performers from previous domestic events but also to players who have demonstrated potential and promise in their respective skillsets.
The Women’s National Selection Committee, comprising former Test cricketer Asad Shafiq and former Pakistan women’s international Batool Fatima, recommended the list of 65 players.
The PCB further stated that players outside of this pool can still earn domestic contracts by showcasing their performances in upcoming domestic competitions and regional academy camps.
This marks the third consecutive season in which the PCB has awarded women’s domestic contracts, underscoring its commitment to strengthening the player pool at both the pathway and domestic levels.
List of women cricketers awarded domestic contracts for 2025–26:
Gold contracts (20)
Anam Amin (Lahore), Anosha Nasir (Karachi), Ayesha Zafar (Lahore), Dua Majid (Lahore), Ghulam Fatima (Lahore), Gull Rukh (Dera Ghazi Khan), Hafsa Khalid (Karachi), Huraina Sajjad (Karachi), Iram Javed (Lahore), Kaynat Hafeez (Lahore), Mahnoor Aftab (Peshawar), Neelam Mushtaq (Lahore), Noreen Yaqoob (Lahore), Saima Malik (Quetta), Saira Jabeen (Chitral), Tania Saeed (Rawalpindi), Tasmia Rubab (Jhang), Yusra Amir (Karachi), Zaib-un-Nisa (Charsadda) and Zunash Abdul Sattar (Lahore)
Silver contracts (45)
Aleena Masood (Khanewal), Amber Kainat (Lahore), Areesha Noor (Lahore), Ayesha Bilal (Lahore), Fatima Khan (Lahore), Fatima Shahid (Lahore), Fatima Zahra (Rawalpindi), Humna Bilal (Rawalpindi), Khadija Chishti (Lahore), Laiba Mansoor (Rawalpindi), Maham Manzoor (Hyderabad), Momina Riasat (Abbottabad), Muqadas Bukhari (Okara), Neha Sharmin Nadeem (Karachi), Noor-ul-Iman (Bahawalpur), Rabia Rani (D.I Khan), Rida Aslam (Muzaffarabad), Saiqa Riaz (Lahore), Sana Urooj (Karachi), Shabnam Hayat (Karachi), Soha Fatima (Lahore) and Syeda Masooma Zahra (Karachi)
U19 and Emerging Players (All part of silver category)
Aleesa Mukhtiar (Bahawalpur), Aqsa Bibi (D.G Khan), Areesha Ansari (Sheikhupura), Barira Saif (Rawalpindi), Fizza Fiaz (Lahore), Haniah Ahmer (Karachi), Komal Khan (Lahore), Laiba Nasir (Lahore), Maham Anees (Islamabad), Mahnoor Zeb (Mardan), Malaika Suhani (Lahore), Manahil Rafiq (Faisalabad), Meerab Sheikh (Rawalpindi), Memoona Khalid (Faisalabad), Minahil Javaid (Lahore), Quratulain (Sialkot), Ravail Farhan (Lahore), Samiya Afsar (Lahore), Shahar Bano (Lodhran), Syeda Batool Fatima (Karachi), Tayyba Imdad (Abbottabad), Wasifa Hussain (Karachi) and Zoofishan Ayyaz (Wah Cantt)
