Pakistan’s domestic season to kick off on August 29 with Hanif Mohammad Trophy

LAHORE: The Hanif Mohammad Trophy (HMT) will kick start Pakistan’s domestic season on August 29, the Pakistan Cricket Board (PCB) announced on Friday.
According to the cricket board, a total of 12 teams will participate in the four-day non-first-class tournament for the two Quaid-e-Azam Trophy (QEAT) berths.
The 12 teams are divided into two groups of six each, and the winner of each pool will qualify for the QEAT, scheduled to be played after HMT.
Group A is comprised of Azad Jammu & Kashmir (AJK), Faisalabad, Hyderabad, Karachi Whites, Lahore Blues and Quetta, while Group B features Dera Murad Jamali, FATA, Karachi Blues, Larkana, Multan and Rawalpindi.
The Group A matches will be played in Bahawalpur, Multan and Rahim Yar Khan, while Karachi will host all of the Group B fixtures.
The HMT was initially scheduled to commence on August 15 but was postponed for two weeks due to the unavailability of players, part of the Pakistan Shaheens’ squad, for the Top End T20 Series in Australia.
The participating teams will form their squads from the pool of performers from their previous seasons, as well as the Regional Inter-District three-day tournament, which concluded last month.
August 29- September 1
Faisalabad Region vs Lahore Region Blues at Multan Cricket Stadium, Multan
Hyderabad Region vs Karachi Region Whites at Abbasia Sports Complex, Rahim Yar Khan
Quetta Region vs AJK Region at Dring Stadium, Bahawalpur
September 4-7
Quetta Region vs Karachi Region Whites at Abbasia Sports Complex, Rahim Yar Khan
Faisalabad Region vs AJK Region at Dring Stadium, Bahawalpur
Hyderabad Region vs Lahore Region Blues at Multan Cricket Stadium, Multan
September 10-13
Hyderabad Region vs Quetta Region at Abbasia Sports Complex, Rahim Yar Khan
Lahore Region Blues vs AJK Region at Dring Stadium, Bahawalpur
Faisalabad Region vs Karachi Region Whites at Multan Cricket Stadium, Multan
September 16-19
AJK Region vs Hyderabad Region at Abbasia Sports Complex, Rahim Yar Khan
Faisalabad Region vs Quetta Region at Multan Cricket Stadium, Multan
Lahore Region Blues vs Karachi Region Whites at Dring Stadium, Bahawalpur
September 22-25
Faisalabad Region vs Hyderabad Region at Dring Stadium, Bahawalpur
Lahore Region Blues vs Quetta Region at Abbasia Sports Complex, Rahim Yar Khan
AJK Region vs Karachi Region Whites at Multan Cricket Stadium, Multan
August 29-September 1
Rawalpindi Region vs FATA Region at National Bank Stadium, Karachi
Karachi Region Blues vs Multan Region at SBP Sports Complex, Karachi
DMJ Region vs Larkana Region at UBL Sports Complex, Karachi
September 4-7
DMJ Region vs Multan Region at National Bank Stadium, Karachi
Rawalpindi Region vs Larkana Region at SBP Sports Complex, Karachi
Karachi Region Blues vs FATA Region at UBL Sports Complex, Karachi
September 10-13
Karachi Region Blues vs DMJ Region at National Bank Stadium, Karachi
FATA Region vs Larkana Region at SBP Sports Complex, Karachi
Rawalpindi Region vs Multan Region at UBL Sports Complex, Karachi
September 16-19
Larkana Region vs Karachi Region Blues at SBP Sports Complex, Karachi
Rawalpindi Region vs DMJ Region at NBP Sports Complex, Karachi
FATA Region vs Multan Region at UBL Sports Complex, Karachi
September 22-25
Rawalpindi Region vs Karachi Region Blues at UBL Sports Complex, Karachi
FATA Region vs DMJ Region at SBP Sports Complex, Karachi
Larkana Region vs Multan Region at National Bank Stadium, Karachi
Comments