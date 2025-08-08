Pakistan’s domestic season to kick off on August 29 with Hanif Mohammad Trophy

12 teams to participate in non-first-class tournament for two Quaid-e-Azam Trophy spots

August 08, 2025
LAHORE: The Hanif Mohammad Trophy (HMT) will kick start Pakistan’s domestic season on August 29, the Pakistan Cricket Board (PCB) announced on Friday.

According to the cricket board, a total of 12 teams will participate in the four-day non-first-class tournament for the two Quaid-e-Azam Trophy (QEAT) berths.

The 12 teams are divided into two groups of six each, and the winner of each pool will qualify for the QEAT, scheduled to be played after HMT.

Group A is comprised of Azad Jammu & Kashmir (AJK), Faisalabad, Hyderabad, Karachi Whites, Lahore Blues and Quetta, while Group B features Dera Murad Jamali, FATA, Karachi Blues, Larkana, Multan and Rawalpindi.

The Group A matches will be played in Bahawalpur, Multan and Rahim Yar Khan, while Karachi will host all of the Group B fixtures.

The HMT was initially scheduled to commence on August 15 but was postponed for two weeks due to the unavailability of players, part of the Pakistan Shaheens’ squad, for the Top End T20 Series in Australia.

The participating teams will form their squads from the pool of performers from their previous seasons, as well as the Regional Inter-District three-day tournament, which concluded last month.

Hanif Mohammad Trophy 2025 Schedule

Group A

August 29- September 1

Faisalabad Region vs Lahore Region Blues at Multan Cricket Stadium, Multan

Hyderabad Region vs Karachi Region Whites at Abbasia Sports Complex, Rahim Yar Khan

Quetta Region vs AJK Region at Dring Stadium, Bahawalpur

September 4-7

Quetta Region vs Karachi Region Whites at Abbasia Sports Complex, Rahim Yar Khan

Faisalabad Region vs AJK Region at Dring Stadium, Bahawalpur

Hyderabad Region vs Lahore Region Blues at Multan Cricket Stadium, Multan

September 10-13

Hyderabad Region vs Quetta Region at Abbasia Sports Complex, Rahim Yar Khan

Lahore Region Blues vs AJK Region at Dring Stadium, Bahawalpur

Faisalabad Region vs Karachi Region Whites at Multan Cricket Stadium, Multan

September 16-19

AJK Region vs Hyderabad Region at Abbasia Sports Complex, Rahim Yar Khan

Faisalabad Region vs Quetta Region at Multan Cricket Stadium, Multan

Lahore Region Blues vs Karachi Region Whites at Dring Stadium, Bahawalpur

September 22-25

Faisalabad Region vs Hyderabad Region at Dring Stadium, Bahawalpur

Lahore Region Blues vs Quetta Region at Abbasia Sports Complex, Rahim Yar Khan

AJK Region vs Karachi Region Whites at Multan Cricket Stadium, Multan

Group B

August 29-September 1

Rawalpindi Region vs FATA Region at National Bank Stadium, Karachi

Karachi Region Blues vs Multan Region at SBP Sports Complex, Karachi

DMJ Region vs Larkana Region at UBL Sports Complex, Karachi

September 4-7

DMJ Region vs Multan Region at National Bank Stadium, Karachi

Rawalpindi Region vs Larkana Region at SBP Sports Complex, Karachi

Karachi Region Blues vs FATA Region at UBL Sports Complex, Karachi

September 10-13

Karachi Region Blues vs DMJ Region at National Bank Stadium, Karachi

FATA Region vs Larkana Region at SBP Sports Complex, Karachi

Rawalpindi Region vs Multan Region at UBL Sports Complex, Karachi

September 16-19

Larkana Region vs Karachi Region Blues at SBP Sports Complex, Karachi

Rawalpindi Region vs DMJ Region at NBP Sports Complex, Karachi

FATA Region vs Multan Region at UBL Sports Complex, Karachi

September 22-25

Rawalpindi Region vs Karachi Region Blues at UBL Sports Complex, Karachi

FATA Region vs DMJ Region at SBP Sports Complex, Karachi

Larkana Region vs Multan Region at National Bank Stadium, Karachi

