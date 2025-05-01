Multan Sultans vs Karachi Kings Live Score, PSL 10, MS vs KK today Match 20

PSL 10: Multan Sultans vs Karachi Kings is currently underway at the Gaddafi Stadium

By Web Desk
May 01, 2025
Multan Sultans and Karachi Kings face off in a Pakistan Super League (PSL) 10 match at the Gaddafi Stadium in Lahore on May 01, 2025. — Geo Super

LAHORE: The 20th match of the Pakistan Super League (PSL) 10 is currently underway between Multan Sultans and Karachi Kings here at the Gaddafi Stadium on Thursday.

Playing XIs

Multan Sultans: Mohammad Rizwan (C), Yasir Khan, Usman Khan, Kamran Ghulam, Curtis Campher, Michael Bracewell, Iftikhar Ahmed, David Willey, Chris Jordan, Usama Mir, Ubaid Shah

Karachi Kings: David Warner (C), Tim Siefert, James Vince, Omair Bin Yousuf, Khushdil Shah, Irfan Khan Niazi, Mohammad Nabi, Fawad Ali, Aamer Jamal, Abbas Afridi, Mir Hamza

Comments

LATEST NEWS
More From Cricket