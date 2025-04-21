Karachi Kings vs Peshawar Zalmi Live Score, PSL 10, KK vs PZ today Match 10

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PSL 10: Karachi Kings vs Peshawar Zalmi is being played at the National Bank Stadium

By Web Desk
April 21, 2025
Karachi Kings and Peshawar Zalmi face off in a Pakistan Super League (PSL) 10 match at the National Bank Stadium in Karachi on April 21, 2025. — Geo Super

KARACHI: The 11th match of the Pakistan Super League (PSL) 10 is currently underway between Karachi Kings and Peshawar Zalmi here at the National Bank Stadium on Monday.

PLAYING XIs

Karachi Kings: Tim Seifert(w), David Warner(c), James Vince, Saad Baig, Khushdil Shah, Irfan Khan, Mohammad Nabi, Aamer Jamal, Abbas Afridi, Hasan Ali and Mir Hamza.

Peshawar Zalmi: Babar Azam (c), Saim Ayub, Mohammad Haris (wk), Tom-Kohler Cadmore, Hussain Talat, Mitch Owen, Abdul Samad, Luke Wood, Alzari Joseph, Arif Yaqoob and Ali Raza.

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