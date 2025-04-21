Karachi Kings vs Peshawar Zalmi Live Score, PSL 10, KK vs PZ today Match 10

KARACHI: The 11th match of the Pakistan Super League (PSL) 10 is currently underway between Karachi Kings and Peshawar Zalmi here at the National Bank Stadium on Monday.
PLAYING XIs
Karachi Kings: Tim Seifert(w), David Warner(c), James Vince, Saad Baig, Khushdil Shah, Irfan Khan, Mohammad Nabi, Aamer Jamal, Abbas Afridi, Hasan Ali and Mir Hamza.
Peshawar Zalmi: Babar Azam (c), Saim Ayub, Mohammad Haris (wk), Tom-Kohler Cadmore, Hussain Talat, Mitch Owen, Abdul Samad, Luke Wood, Alzari Joseph, Arif Yaqoob and Ali Raza.
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