PSL X opening ceremony venue revealed

The opening match features Islamabad United vs. Lahore Qalandars
By Web Desk
April 09, 2025
The opening ceremony of the HBL PSL X will take place at Rawalpindi Cricket Stadium, marking the venue’s first-ever hosting of the event. The ceremony will begin at 7:00 PM on Friday, April 11.
Following the ceremony, the opening match of the tournament will feature defending champions Islamabad United against two-time winners Lahore Qalandars, with the first ball scheduled to be bowled at 8:30 PM.
The six-team tournament will be played across four venues: Karachi's National Bank Stadium, Lahore's Gaddafi Stadium, Multan Cricket Stadium, and Rawalpindi Cricket Stadium. The final will be held at Gaddafi Stadium on May 18.
The opening ceremony at Rawalpindi Cricket Stadium will include a range of exciting performances, including renowned Sufi music artist Abida Parveen, a cultural act by Ali Zafar, and a contemporary performance by Young Stunners.
In addition, the singers of the HBL PSL X anthem—Abrar ul Haq, Ali Zafar, Natasha Baig, and Talha Anjum—will also perform. Fans will be treated to a spectacular firework display during the event.
The six-team tournament will consist of 34 matches, running from April 11 to May 18. Lahore's Gaddafi Stadium will host 13 matches, including two Eliminators and the grand final.
Rawalpindi Cricket Stadium will host 11 matches, including the first Qualifier on May 13. Karachi's National Bank Stadium and Multan Cricket Stadium will each host five matches.
The event will also feature three double-headers, two of which will take place on Saturdays and one on Labour Day (May 1).
HBL PSL X schedule
11 April – Islamabad United v Lahore Qalandars, Rawalpindi Cricket Stadium
12 April – Peshawar Zalmi v Quetta Gladiators, Rawalpindi Cricket Stadium; Karachi Kings v Multan Sultans, National Bank Stadium, Karachi
13 April – Quetta Gladiators v Lahore Qalandars, Rawalpindi Cricket Stadium
14 April – Islamabad United v Peshawar Zalmi, Rawalpindi Cricket Stadium
15 April – Karachi Kings v Lahore Qalandars, National Bank Stadium, Karachi
16 April – Islamabad United v Multan Sultans, Rawalpindi Cricket Stadium
18 April – Karachi Kings v Quetta Gladiators, National Bank Stadium, Karachi
19 April – Peshawar Zalmi v Multan Sultans, Rawalpindi Cricket Stadium
20 April – Karachi Kings v Islamabad United, National Bank Stadium, Karachi
21 April – Karachi Kings v Peshawar Zalmi, National Bank Stadium, Karachi
22 April – Multan Sultans v Lahore Qalandars, Multan Cricket Stadium
23 April – Multan Sultans v Islamabad United, Multan Cricket Stadium
24 April – Lahore Qalandars v Peshawar Zalmi, Gaddafi Stadium, Lahore
25 April – Quetta Gladiators v Karachi Kings, Gaddafi Stadium, Lahore
26 April – Lahore Qalandars v Multan Sultans, Gaddafi Stadium, Lahore
27 April – Quetta Gladiators v Peshawar Zalmi, Gaddafi Stadium, Lahore
29 April – Quetta Gladiators v Multan Sultans, Gaddafi Stadium, Lahore
30 April – Lahore Qalandars v Islamabad United, Gaddafi Stadium, Lahore
1 May – Multan Sultans v Karachi Kings, Multan Cricket Stadium; Lahore Qalandars v Quetta Gladiators, Gaddafi Stadium, Lahore
2 May – Peshawar Zalmi v Islamabad United, Gaddafi Stadium, Lahore
3 May – Quetta Gladiators v Islamabad United, Gaddafi Stadium, Lahore
4 May – Lahore Qalandars v Karachi Kings, Gaddafi Stadium, Lahore
5 May – Multan Sultans v Peshawar Zalmi, Multan Cricket Stadium
7 May – Islamabad United v Quetta Gladiators, Rawalpindi Cricket Stadium
8 May – Peshawar Zalmi v Karachi Kings, Rawalpindi Cricket Stadium
9 May – Peshawar Zalmi v Lahore Qalandars, Rawalpindi Cricket Stadium
10 May – Multan Sultans v Quetta Gladiators, Multan Cricket Stadium; Islamabad United v Karachi Kings, Rawalpindi Cricket Stadium
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