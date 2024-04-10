PAK vs NZ: Contenders for Pakistan team’s white-ball captaincy revealed

Wicketkeeper-batter Mohammad Rizwan and all-rounder Shadab Khan are in the race to become the Pakistan white-ball team’s vice-captain, according to local media.
The decision on who gets the role ahead of the five-match T20I series against New Zealand is expected after Eid-ul-Fitr holidays.
It must be noted that the Pakistan squad will assemble in Islamabad on April 14 ahead of the T20I series against New Zealand on home soil.
On the other hand, the New Zealand squad, led by Michael Bracewell, will depart for Pakistan on April 12.
Babar Azam (c), Abrar Ahmed, Azam Khan, Fakhar Zaman, Iftikhar Ahmed, Imad Wasim, Mohammad Abbas Afridi, Mohammad Rizwan, Mohammad Amir, Irfan Khan, Naseem Shah, Saim Ayub, Shadab Khan, Shaheen Afridi, Usman Khan, Zaman Khan, Usama Mir
Non-travelling reserves: Haseebullah, Mohammad Ali, Mohammad Wasim Jr, Sahibzada Farhan, Salman Ali Agha
Michael Bracewell (c), Finn Allen, Mark Chapman, Josh Clarkson, Jacob Duffy, Dean Foxcroft, Ben Lister, Cole McConchie, Adam Milne, Jimmy Neesham, Will O’Rourke, Tim Robinson, Ben Sears, Tim Seifert (WK), Ish Sodhi
14 April — New Zealand arrive in Pakistan
16-17 April — Training/practice
18 April — 1st T20I, Rawalpindi
20 April — 2nd T20I, Rawalpindi
21 April — 3rd T20I, Rawalpindi
25 April — 4th T20I, Lahore
27 April — 5th T20I, Lahore
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